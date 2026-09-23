Ennek sokan fognak örülni: újraindul a vonatforgalom az egyik legnagyobb magyar város és a határ között

Hegyi Iván, a MÁV-csoport igazgatója jelentette be, hogy elkészültek a munkálatok.

Karbantartási munkálatok miatt szeptember 9-22. között zárva volt a Miskolc és a Hidasnémeti közötti vasútszakasz. A beavatkozás lényege az volt, hogy

az érintett vonalon megszűnjenek a lassújelek, ezzel sokkal kiszámíthatóbbá váljon a közlekedés a megyeszékhely és az országhatár között.

A lezárás idejére MÁVbuszok szállították az utasokat. A forgalmi változások IC vonalakat is érintettek, így a Hernád IC csak Budapest és Miskolc között jártak, innen Kassáig pótlóbusszal lehetett továbbmenni.

Az eredeti elképzelés 28 kilométeres szakaszról szólt, később ezt további 8 kilométerrel sikerült megtoldani. A nagygépes vágányszabályozás mellet mintegy 1200 méteren a sínek cseréjét is elvégezték Novajidrány és Hidasnémeti között. A következő napokban megszűnhetnek a 60 és 80 km/h-s sebességkorlátozások is, egységesen, végig 100 km/h-val közlekedhetnek majd a vonatok.

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