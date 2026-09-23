Gigantikus felhőkarcolót épít Oroszország szomszédjába Donald Trump családja

A tervezett felhőkarcoló egy kétmilliárd dolláros beruházás központi eleme lenne, amellyel

Grúzia legmagasabb épületévé válna.

A Trump Organization közlése szerint óriási lehetőségeket látnak Tbilisziben, mivel a várost ígéretes nemzetközi üzleti és befektetési célpontnak tartják. Eric Trump, a vállalat ügyvezető alelnöke – az elnök fia – úgy fogalmazott:

Ahová mi megyünk, oda mások is követnek minket."

A kaukázusi és közép-ázsiai térségben a Trump családhoz és üzleti köréhez kapcsolódó projektek a luxusingatlan-fejlesztéseken túl a kritikus nyersanyagok kitermelésére és új kereskedelmi útvonalakra egyaránt kiterjednek.

Kazahsztánban egy volfrámbányászati projekt van napirenden, emellett egy Örményországot és Azerbajdzsánt összekötő új kereskedelmi folyosó kialakítása is a tervek között szerepel.

A Bloomberg rámutat arra is, hogy az Egyesült Államoknak jól látható stratégiai törekvése, hogy megerősítse jelenlétét a Kaukázusban és Közép-Ázsiában, ez nem csupán a Trump-család üzleti érdekeiben látható. A térség feletti kontrollért számos nagyhatalom, köztük Oroszország, Kína, az EU, sőt, Törökország is küzd jelenleg.

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