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Incidens történt: vadászgépeket küldött a NATO egy orosz Mi-8-asra - Megsértette Moszkva a légteret
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Incidens történt: vadászgépeket küldött a NATO egy orosz Mi-8-asra - Megsértette Moszkva a légteret

MTI
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Egy Mi-8 típusú orosz katonai helikopter szerdán rövid időre berepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak a lengyel vadászrepülőgépek - közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

A légtérsértésre szerdán 11 óra 8 perckor került sor az orosz exklávé, a Kalinyingrádi körzet határához közeli Braniewo lengyel községtől északra - áll a bejegyzésben.

Az Mi-8-as mintegy 300 méter mélyre repült be Lengyelország légterébe, és 42 másodpercen át maradt ott.

A DORSZ úgy vélte, az incidenssel a lengyel légvédelmet tesztelték.

A lengyel légierőt hajnalban is riasztották, ekkor nem történt incidens:

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