Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”

Szégyenteljesnek és indokolatlannak nevezte Ukrajna külügyminisztere azt, hogy az Európai Unió eltávolított két orosz oligarchát a szankciós listájáról.

Andrij Szibiha úgy fogalmazott:

Moszkva ünnepel, mert megkapta, amit akart: a következmények nélküli cselekvés lehetőségét, az EU megalázását, az európaiak közti széthúzást.”

Javasolta az EU egyes országainak, hogy vezessenek be tagállami szinten szankciókat az érintett oligarchákkal szemben.

Az EU Franciaország és / vagy Szlovákia nyomásgyakorlása miatt levette Aliser Uszmanovot és Mihail Fridmant a közös szankciós listáról. Lettország azonnal közölte: a két üzletember ellen azonnal tagállami szintű szankciókat vezetnek be.

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