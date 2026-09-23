Kiderült, miért hullanak a fejek Pekingben: súlyos okok állnak a háttérben

A minap hivatalossá vált, hogy a legfontosabb védelmi-biztonsági döntéshozó szerv, a Központi Katonai Bizottság (CMC) két tagját is súlyos szankciókkal sújtottak. Csang Ju-hszia korábbi katonai alelnököt, és Liu Csen-li tábornokot még januárban távolították el a pozíciójukból, néhány napja pedig nyilvánosságra került, hogy a pártból kirakták őket, ezzel ár sokadikak voltak a sorban, akik az elmúlt években hasonló körülmények között kényszerültek távozni. A magyarázat szinte mindig ugyanaz hivatalosan: hűtlenség, korrupció, hatalommal való visszaélés.

Mivel a kínai belpolitika legendásan zárt, ezért gyakran nem a hivatalos csatornákon kerülnek ki információk, a kiszivárgás lehetősége még kevésbé lehetséges, hanem az egyes lapok mondják el, mi történt valójában. A hadsereghez közeli PLA Daily a korábbiaknál részletesebb magyarázatot adott a hirtelen eltávolításokra:

A két személy komoly kivizsgálása és megbüntetése elhárított egy jelentős, rejtett politikai veszélyt a párt és a hadsereg számára, és jelentős győzelmet jelent a hadsereg kemény, elhúzódó és átfogó korrupció elleni küzdelmében

– írták.

Ezt követően hosszasan dicsérték a 2012 óta tartó lefejezéseket a kínai hadsereg (PLA) kötelékében, ami Hszi Csin-ping elnök nevéhez köthető. Szerintük ez kellett, hogy a testületen belül zajló problémákat feltárják. Szerintük, most a PLA összetett és mélyreható változáson megy keresztül. Hangsúlyozták, hogy a háborúra kell készülniük és küzdeniük kell a korrupció ellen. Azt nem részletezték, hogy minek köszönhető az immár 14 éve tartó tisztogatás elhúzódása, ám egyes vélekedések szerint ennek sokkal inkább a politikai vezetés és a katonai döntéshozók közötti nézetkülönbségekhez van köze. A mostani lépést többen úgy értelmezik, hogy Hszi Csin-ping elnök 2027-es újraválasztását készíti elő ezzel.

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