Kiderült, mit akar az iszlamista rezsim: Amerikának ezeket kell tennie, és megnyílik a Hormuzi-szoros

Kataron keresztül adta át az iszlamista hatalom az üzenetét az Egyesült Államoknak. Ebben az szerepelt feltételként a Hormuzi-szoros megnyitásához, hogy a nyugati nagyhatalom minden fronton fejezze be a háborút. Részletesebben a tengeri blokád lezárását, a gazdasági hadviselés felfüggesztését, valamint az iráni pénzeszközök felszabadítását akarták most elérni. A két hatalom közötti párbeszéd tényét Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló is megerősítette, aki szintén alátámasztotta, hogy közvetítők segítségével kommunikálnak egymással a felek.
Sikeresen lezártak egy olyan megbeszéléssorozatot, amely reményeink szerint konstruktívnak és ígéretesnek bizonyul. A közvetítők folytatni fogják munkájukat
– írta Witkoff a közösségi médiában.
A tárgyalások New Yorkban zajlanak, ahol mindkét ország képviselői az ENSZ közgyűlésén vesznek részt. Az elmúlt napokban megnövekedett a nyitottság a felek részéről arra, hogy valamilyen egyezségre jussanak. A fejlemények komoly fordulatot jeleznek, ugyanis
a hét elején még komoly eszkalációs szándékot jelentettek az Egyesült Államok és Izrael részéről.
A háború jelenlegi állása szerint Washington igyekszik a fokozni a gazdasági nyomást a rezsimen, újabban a légitársaságok elleni intézkedéseket szigorították meg radikálisan.
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