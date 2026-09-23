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Kiderült, mit akar az iszlamista rezsim: Amerikának ezeket kell tennie, és megnyílik a Hormuzi-szoros
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Kiderült, mit akar az iszlamista rezsim: Amerikának ezeket kell tennie, és megnyílik a Hormuzi-szoros

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Az IRNA iráni állami hírügynökségnek Eszmail Bágei, a külügyminisztérium szóvivője árulta el a feltételeket.

Kataron keresztül adta át az iszlamista hatalom az üzenetét az Egyesült Államoknak. Ebben az szerepelt feltételként a Hormuzi-szoros megnyitásához, hogy a nyugati nagyhatalom minden fronton fejezze be a háborút. Részletesebben a tengeri blokád lezárását, a gazdasági hadviselés felfüggesztését, valamint az iráni pénzeszközök felszabadítását akarták most elérni. A két hatalom közötti párbeszéd tényét Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló is megerősítette, aki szintén alátámasztotta, hogy közvetítők segítségével kommunikálnak egymással a felek.

Sikeresen lezártak egy olyan megbeszéléssorozatot, amely reményeink szerint konstruktívnak és ígéretesnek bizonyul. A közvetítők folytatni fogják munkájukat

– írta Witkoff a közösségi médiában.

A tárgyalások New Yorkban zajlanak, ahol mindkét ország képviselői az ENSZ közgyűlésén vesznek részt. Az elmúlt napokban megnövekedett a nyitottság a felek részéről arra, hogy valamilyen egyezségre jussanak. A fejlemények komoly fordulatot jeleznek, ugyanis

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a hét elején még komoly eszkalációs szándékot jelentettek az Egyesült Államok és Izrael részéről.

A háború jelenlegi állása szerint Washington igyekszik a fokozni a gazdasági nyomást a rezsimen, újabban a légitársaságok elleni intézkedéseket szigorították meg radikálisan.

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