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Kiszámolták az összeget: ennyire fáj a dízelkrízis az autósoknak
Globál

Kiszámolták az összeget: ennyire fáj a dízelkrízis az autósoknak

Portfolio
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A Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások miatt az európai dízelárak az év elejéhez képest 40 százalékkal emelkedtek, ami tankolásonként átlagosan mintegy 30 eurós többletköltséget jelent az autósoknak. Európa különösen kiszolgáltatott, mivel a gázolaj a kőolajfelhasználás több mint 40 százalékát teszi ki, ami kétszerese az amerikai aránynak. A Transport & Environment civil szervezet rövid távon sebességkorlátozás-csökkentést és távmunka-ösztönzést javasol, hosszabb távon pedig a belső égésű motorok fokozatos kivezetése mellett érvel.

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A Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások miatt világszerte rekordmagasra emelkedett a gázolaj ára, így

az európai autósok tankolásonként átlagosan mintegy 30 euróval fizetnek többet a dízelért

– derül ki a Transport & Environment (T&E) nevű civil szervezet friss elemzéséből, amit a Financial Times szemlézett.

A T&E az Európai Bizottság adatai alapján megállapította, hogy az év elejéhez képest 40 százalékkal drágult a dízel az Európai Unióban, ami egy 50 literes tankolásnál körülbelül 30 eurós többletköltséget jelent. Összehasonlításképpen a benzin ára ugyanebben az időszakban 28 százalékkal emelkedett. Kontinensszinten ez napi 203 millió eurós többletkiadást jelent a gázolajnál, és ebben a kormányok által bevezetett üzemanyagadó-csökkentések kompenzációs költségei még nem is szerepelnek.

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Európa különösen kiszolgáltatott a dízelárak emelkedésének, mivel

a gázolaj a kőolajfelhasználás több mint 40 százalékát teszi ki, ami kétszerese az amerikai aránynak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy az iráni háború kezdete óta az importált fosszilis energia 90 milliárd euró többletköltséget okozott, anélkül, hogy egyetlen molekulával több energia állt volna rendelkezésre.

Emmanuel Macron francia elnök levélben fordult Von der Leyenhez, kérve az üzemanyag-minőségi előírások átmeneti lazítását. Macron szerint ez az európai finomítók kibocsátását 5-20 százalékkal növelhetné, és emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány idején az EU már alkalmazott hasonló enyhítéseket. Emellett a biodízel használatára vonatkozó korlátozások feloldását is szorgalmazta, így a jelenlegi 7 százalékos keverési arány (B7) helyett a 10 százalékos biodízel-tartalmú B10 üzemanyag forgalmazását engedélyeznék. A Bizottság nem kívánta kommentálni a francia javaslatokat, de jelezte, hogy nyitott egyéb intézkedések mérlegelésére.

Európa dízelkitettsége az 1990-es és 2000-es évek energiapolitikájának öröksége, amikor a hatékonyabb fogyasztás és az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás miatt kifejezetten ösztönözték a dízelmotorok elterjedését. A dízelbotrány (Dieselgate) óta ez a szemlélet megváltozott, de az európai személyautók 40 százaléka ma is gázolajjal közlekedik.

A T&E rövid távon

az autópályák sebességkorlátozásának 10 km/h-s csökkentését és a távmunka ösztönzését javasolja a dízelkereslet mérséklésére,

hosszabb távon pedig amellett érvel, hogy Brüsszel tartson ki a belső égésű motorok fokozatos kivezetése mellett.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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