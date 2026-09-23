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Küszöbön a történelmi találkozó? Putyin készen áll a tárgyalásra Trumppal
Globál

Küszöbön a történelmi találkozó? Putyin készen áll a tárgyalásra Trumppal

MTI
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Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani"

- mondta.

Peszkov szerint Putyinnak nem célszerű szakértői szintű előkészületek nélkül találkoznia Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, mert az csak időpazarlás lenne. Emlékeztetett rá, hogy az orosz elnök felajánlotta Zelenszkijnek, hogy "ha akar, eljöhet Moszkvába".

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Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain

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