Megindult a lavina Európa legerősebb országában: a vezető fejét követelik, miközben hódítanak a radikálisok – Mi lesz ebből?

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Történelmi léptékű, súlyos vereséget szenvedett a német Kereszténydemokrata Unió a hétvégén: a Németországi Szövetségi Köztársaság 1949-es megalakulása óta először esett ki a CDU bármely tartományi parlamentből. Mecklenburg–Elő-Pomerániában múlt vasárnap nem sikerült megugrania az 5 százalékos küszöböt az egykori jobbközép gyűjtőpártnak. Sokatmondó, hogy ilyen silány eredményt még a CDU/CSU szebb napokat látott balközép „riválisai”, a szociáldemokraták (SPD) sem produkáltak eddig. Azáltal, hogy kettejük összesített szavazataránya az elmúlt 50 év alatt folyamatosan csökkent, 2000 óta többet kormányoztak „nagykoalícióban” együtt, mint külön. A bal- és jobbközép kényszerházassága pedig mindkettőjüket megviselte, az állandó kompromisszumkényszer, ami végül mindkét fél számára keserédes gyümölcsöt hoz, pedig most minden korábbinál jobban kínozza őket. Örökké eltűnt a polgári közép? És minek köszönhető a jelenlegi CDU-s kancellár, Friedrich Merz rekordalacsony népszerűsége?

1976-ot írunk Nyugat-Németországban (NSZK).

A később „a német egység kancellárjaként” emlegetett Helmut Kohl áll a CDU és annak bajor testvérpárja, a Keresztényszociális Unió (CSU) ellenzéki Bundestag-frakciójának élén, az SPD-t pedig a két év után újraválasztott Helmut Schmidt kancellár vezeti. Az októberi választáson a két párt a voksok több 91 százalékát szerezte meg, ha összeadjuk a támogatottságukat. A liberális Szabaddemokrata Párt (FDP) 8 százalékra tornászta fel magát, királycsinálóként pedig az SPD-vel folytatja hatalmon a „szociálliberális koalícióban”, ami csak 1982-ben hullik szét.

2026. szeptember, az újraegyesített Németország.

Az FDP sorjában hullik ki a tartományi törvényhozásokból, miután 2025-ben nem jutott be a szövetségi parlamentbe. Megszűnt tényezőnek lenni. Hiába dőlt le a vasfüggöny és a berlini fal négy évtizede, a volt Nyugat és Kelet közötti különbségek nem tűntek el varázsütésre, talán csak mostanra értek be igazán. Az egykori NDK területén hódít, de a volt NSZK-ban ugyancsak bontogatja a szárnyait a bevándorlásellenes, radikálisan jobboldali és populista Alternatíva Németországnak (AfD). A CDU Mecklenburg–Elő-Pomerániában megalázó kudarcot szenved, amit Friedrich Merz kancellár „katasztrófának” nevez. Saját népszerűsége példátlan mélységben, 13 százalékon tanyázik, a kabinet munkájával tízből nyolc német elégedetlen. Bár az SPD Mecklenburgban mutat némi életjelet az AfD-ellenes hevületet meglovagolván, egykori fellegvárában, Berlinben az ötödik helyre csúszik vissza. Diadalmaskodik helyette a radikális Balpárt, amitől megtorpannak a jómódú városi értelmiség körében népszerű zöldek is. A kormányzó CDU/CSU-SPD-re réges-régen aggatott „nagykoalíció” csúfnévvé vált, a 2025-ös választáson ketten csak a szavazatok 45 százalékát kapták összesen. Feleannyit, mint 1976-ban.

Alice Weidel, az AfD társelnöke diadalittasan kijelenti, hogy immár őket kell tekinteni a jobbközép néppártnak, nem a CDU-t.

Dióhéjban a német pártrendszer fejlődéstörténete az utóbbi öt évtized során.

Az átalakuló politikai palettán a második világháború óta nem láttunk akkora felfordulást, mint napjainkban.

Ugyanezt a történetet a hagyományos, mérsékelt erők összecsuklásáról, valamint a radikális, populista jobboldal felíveléséről persze ugyanúgy elő lehet adni más nyugat-európai országok főszereplésével is, ilyen tekintetben kétségkívül nem kizárólagosan német tendenciáról beszélünk. Elég csak Franciaországra vagy az Egyesült Királyságra gondolni, ott sem különb a helyzet.

Szociológusok gyakran hozzák összefüggésbe ezt a folyamatot a jobb- és balközép gyűjtőpártok társadalmi kötőanyagainak feloldódásához, a baloldalt az ipari munkásság és a szakszervezetek visszaszorulása hatványozottan sújtotta. A pártrendszer széttöredezése és a radikalizáció mögött felsejlenek az olyan technológiai változások is, amelyek felszámolták a hagyományos média tömegtájékoztatási monopóliumát. A hangsúly manapság a közösségi oldalak algoritmusaira, illetve a politikusok és választóik közötti „paraszociális” kötődésre tevődött át.

A merkeli örökség

Ide kapcsolódnak Chantal Mouffe belga politikatudós munkái, aki mindezért a mérsékelt pártok ’90-es években életre hívott centrista, „harmadik utas” neoliberális konszenzusát hibáztatja, aminek a brit munkáspárti Tony Blair mellett Gerhard Schröder SPD-s kancellár szintén zászlóvivője volt „új közép” néven (Neue Mitte). A baloldali populizmussal szimpatizáló Mouffe szerint ez a szakértői (ha tetszik, technokrata vagy elitista) felfogás ugyan megpróbálja kiengesztelni és meghaladni a bal- és jobboldal konfliktusát, ám az ideológiai ellentétek feloldása és felszámolása („politika politika nélkül”), s következésképp

a valós alternatíva égető hiánya aláássa a demokratikus részvételi kedvet, mi több, választói kiábrándultsághoz, ebből következően pedig a radikálisok megerősödéséhez vezet.

Ha visszafele indulunk el ezen logika alapján, világszerte megfigyelhető tendencia, hogy a populista eszközöket alkalmazó politikusok sikeresen szólítják meg a korábban apátiában tengődő, politika iránt nem érdeklődő, alig szavazó választói rétegeket. Ezt kiolvashattuk az AfD szász-anhalti mozgósításából is.

Bár Mouffe általánosságban kel ki a neoliberalizmus technokrata konszenzusa ellen, érvelése átültethető a német viszonyokra. És nem is Schröder, sokkal inkább az utána következő kereszténydemokrata kancellár, Angela Merkel politikájára.

Olaf Scholz akkori német pénzügyminiszter, későbbi kancellár és Angela Merkel frissen újraválasztott német kancellár a parlament alsóházi ülésén a negyedik Merkel-kormány beiktatása napján, 2018. március 14-én Berlinben. Fotó: MTI/EPA/Felipe Trueba

Merkel 16 évének meghatározó jellemzője volt a CDU lehorgonyoztatása az ideológiai centrumban, hisz szinte végig az SPD-vel volt hatalmon – másképp ugyanis nemigen jött ki matek.

Ezt Ulf Poschardt liberális-konzervatív újságíró azért kritizálja, mert állítólagos konzervatívként Merkel „gyakorlatilag az összes szociáldemokrata álláspontot magáévá tette”. A CDU politikájából tehát hiányzott – sokak szerint egészen máig hiányzik – az az irányadó vízió, ami megkülönböztetné a többi párttól. Ha a másik oldalról nézzük, egyre nehezebb lett kiszálazni az átlagember számára, hogy mi lesz másképp, ha a CDU-ra ikszel, és nem a szocdemekre vagy a zöldekre.

[Merkel] ezzel párhuzamosan vákuumot hozott létre a CDU-tól jobbra, mivel a tanácsadói azt javasolták neki, hogy ha elhatárolódik a jobboldaltól, pártját centristábbnak és modernebbnek fogják tekinteni

– szól Poschardt kicsit sem elfogulatlan vádbeszéde a „Muttiként” emlegetett exkancellár ellen. De azt nem csak ő gondolja, hogy a CDU jobboldalának védtelenül hagyása könnyedén megágyazhatott az AfD felemelkedésének. A 2013-ban még euroszkeptikus közgazdászprofesszorok által alapított, azóta erősen bevándorlásellenes fordulatot vett párt növekedése feletti plafon még ma sem látszik.

Poschardt szerint a pragmatikusként dicsért – vagy kárhoztatott – Merkel taktikája egyszerűen a közvélemény-kutatások figyelésére épült, valós kormányzás helyett pedig csak reagált az eseményekre.

Így történhetett ez a 2015-ös migrációs válság idején, amikor Merkel Willkommenskulturt hirdetett, de 2011-ben is, amikor a fukusimai atomkatasztrófa utáni tiltakozások hatására bezárta Németország összes atomreaktorát. Ugyan ezekkel a lépéseivel jó pontokat szerzett liberális és zöld értelmiségi körökben, a több százezer közel-keleti bevándorló integrálása máig nem oldódott meg, az e célra fordított állami források és a bevándorlók szociális juttatásai pedig tovább szítják a neheztelést azon németek részéről, akik úgy érzik, hogy az állam rájuk, helyben született állampolgárokra kevesebb figyelmet szentel.

Az atomstop által Berlin még inkább kitetté vált az orosz gázexportnak, és bár Merkel gondolhatta, hogy a Moszkvával fenntartott szoros gazdasági kapcsolat megakadályozhat egy jövőbeli konfliktust, döntéseinek böjtje – beleértve a haderő „tönkre spórolását” – az orosz-ukrán háború kirobbanásával vált hosszú távon világossá. Ugyanemiatt képezi a merkeli örökség ellentmondásos részét az infrastruktúra- és a vasútfejlesztés elhanyagolása is, hisz utólag egyértelmű, hogy a beruházásokhoz szükséges hitelfelvétel a ’10-es években jóval kedvezőbb lett volna, mint most.

A merzi kihívás

Az emberek ennél már aligha lehetnek elégedetlenebbek,

a polgári közép halott,

Németországnak új polgári pártra van szüksége

– harsogják a német hírlapok véleményhasábjai, aggodalmasan konstatálva

nemcsak a szélsőjobb-, hanem a szélsőbaloldal megerősödését is.

A német diszkriminációellenes biztos újfent az AfD betiltásának megfontolására szólította fel a döntéshozókat, amire az elmúlt hetekben nyitottnak mutatkoztak zöld, szocdem és nem utolsó sorban kereszténydemokrata politikusok is.

Amögött, hogy Friedrich Merzet a felmérések kezdete óta a legnépszerűtlenebb kancellárnak nevezhetjük, ott vannak tehát a nyugat-európai pártrendszerek tendenciái, illetve Angela Merkel vitatott politikai öröksége.

Emellett erősen meghatározza a mostani helyzetet a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság és a geopolitikai feszültségek,

amelyek miatt egyébként is kevesen irigylik a most hivatalban lévő országvezetőket, legyenek bárhol.

De beérett a német gazdasági modell válsága is. Bár ez nem egyik napról a másikra történt, az ipari termelésre és az olcsó energiára támaszkodó, exportorientált gazdasági növekedési modellnek befellegzett a pandémiával, az energiakrízissel és az orosz-ukrán háborúval együtt. A hagyományos húzóágazat, a német autóipar szépen lassan elveszítette versenyképességét a felvevőpiacból riválissá vált Kínával szemben.

Az idejétmúlt gazdasági szerkezet, a más országokat is sújtó stagnáció és a megélhetési gondok nem róhatók fel Merznek egyszemélyben, az viszont már igen, hogy

a 2025-ös kampányban túl ambiciózus ígéreteket tett a gazdaság és a szociális szféra megreformálására, amelyek várva-várt érkezését több ízben el kell halasztania, és máig nem tudta őket keresztülvinni.

Nem kis részben koalíciós partnere, az SPD miatt, de a kellemetlen kompromisszumokra persze számíthatott volna kancellárjelöltként is.

BUNDESTAGSWAHL Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tvAfD: 27%Union: 20%GRÜNE: 17% (-1)SPD: 12%LINKE: 12%FDP: 4%BSW: 3%Sonstige: 5% (+1)Änderungen zur letzten Umfrage vom 15. September 2026Verlauf: https://t.co/yezJbEnw88#btw29 pic.twitter.com/1Nmfr0fmuT https://t.co/yezJbEnw88 — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 22, 2026

Mára nevetség tárgyává vált Merz azon korábbi mondata, hogy meg fogja felezni az AfD támogatottságát,

hisz azóta épphogy a CDU indult el még gyorsabban a lejtőn lefelé, és a kormányalakítása után alig fél évvel máris átvette tőle a vezetést az AfD a felmérésekben.

A németek többsége jobbközép kormányt szeretne. Ha a CDU/CSU ezt következetesen megakadályozza, akkor – ahogyan az olasz és francia társaik esetében is történt – bukása biztosra vehető

– vélekedik a már idézett Ulf Poschardt, feltehetően arra utalva, hogy 2025-ben a CDU/CSU, az AfD és az FDP a voksok összesen 53,6 százalékát szerezte, míg az SPD, a zöldek, a Linke és a BSW alig 42 százalékát.

Bár azt az ígéretét betartotta Merz, hogy szigorít a menekültpolitikán, a befogadott menedékkérelmek csökkentésével és az erőteljesebb határellenőrzésekkel nem tudta kifogni a szelet Alice Weidelék vitorlájából. Ahogy az AfD megfelezése, egyelőre a gyors gazdasági talpra állás is várat magára, Merz az alkotmányba iktatott adósságfék – ravasz, de ellentmondásos manővert igénylő – eltörlésével ugyanakkor megosztotta saját pártját, a fiskális szigor elvének feladását egyesek az SPD előtti meghunyászkodásnak vélték. Az atomenergia visszavezetése sem került be a koalíciós megállapodásba, hiába szerette volna Merz olyannyira újraindítani a reaktorokat. (Néhányan „belső lázadásnak” tudták be, hogy saját frakciója csak második próbálkozásra választotta meg kancellárnak, de a renitensek kilétét az anonim szavazás miatt köd fedi.)

A személyes faktor

Gyakran éri kritika Merz politikai kommunikációját és működését is,

aminek köze lehet ahhoz, hogy nem töltött be semmilyen végrehajtó pozíciót a kancellári hivatal előtt, és képviselő is legutóbb 2009-ben volt, mielőtt a magánszektorba távozott volna.

Korábbi nagyvállalati jogászként és milliomosként számos alkalommal került kínos helyzetbe a választók előtt,

amiből nem kevesen vonhatták le azt a következtetést, hogy a kancellár nem ismeri a hétköznapi ember gondjait, de talán nem is érdeklik különösképp.

Ráragadt Merzre az Außenkanzler, azaz külkancellár gúnynév is, amiért az odahaza felgyülemlett problémák megoldása helyett, úgy tűnt, szívesebben járja a világot és foglalkozik a külpolitikával. (Ezzel a problémával nemcsak ő küzdött a geopolitikai viharok közepette, gondolhatunk Keir Starmer volt brit miniszterelnökre is.)

A pártján belül sokak szájában szintén keserű szájízt hagyott a nyári kormányátalakítás, a megfelelő kommunikáció hiánya miatt akadt miniszter, aki a sajtóból értesült a menesztéséről, és többen hangot adtak a procedúra miatti elégedetlenségüknek.

Továbbá hiába ígérte Merz szó szerint, hogy vége a CDU baloldalra való elmozdulásának, az AfD köré – traumatikus történelmi tapasztalatokból és demokratikus elvből – felhúzott tűzfal következtében Merz sem tehet mást, mint korábbi riválisa, Merkel: egyezkedik az SPD-vel és a zöldekkel (az egyébként jóval kompatibilisebb FDP-vel ugye már nem tud, a Linkével pedig kizárja a párt a kooperációt.)

Amíg áll, az AFD elleni Brandmauer kizárja, hogy Merz még a „legszalonképesebb” ügyek mentén is „szélsőjobbra” nyújtsa ki a kezét, és a radikálisok segítségével jusson dűlőre ott, ahol a baloldallal nem tud.

(Erre egy példát láttunk 2025-ben, míg ellenzékből, lett is belőle politikai perpatvar.) Hiába jelenthetne akár megoldást a politikai patthelyzetre valamiféle korlátozott együttműködés, egy ilyesféle gesztus a CDU/CSU-n belül pártszakadásig fajuló konfliktust generálhat, nem beszélve arról, amit baloldalról vagy a fősodorbeli médiában kapna érte Merz. De amíg az AfD vezet a közvélemény-kutatásokban, addig Weidelék sem valószínű, hogy a készséges együttműködésre törekednének a végnapjait élő kancellárral, sokkal inkább érdekeltek ehelyett az előrehozott választás kikényszerítésében. Bár bizonyára lenne olyan törvényjavaslat, amire nem tudnának nemet nyomni, ha sarokba vannak szorítva. Igazi róka fogta csuka, csuka fogta róka szituáció, amiért a CDU – legalább részben – magát is okolhatja.

Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke felszólal a 2027. évi költségvetés-tervezetről tartott parlamenti vitán az alsóház, a Bundestag ülésén Berlinben 2026. szeptember 9-én. Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

haBár Weidel szerint karácsonyra már nem merznek fogják hívni a német kancellárt,

ő mégis kitart a maradás mellett, és mindenképpen az instabilitás elkerülését, valamint a reformok felgyorsítását tűzte ki célul. Bár valóban meg lehetnek számlálva a napjai, nagy szerencséje Merznek, hogy egyelőre nem nagy a tolongás a párton belül, hogy átvennék tőle a kormányrudat. Hisz hisz ki venne a vállára egy ekkora terhet önként és dalolva? Mindenesetre friss hír, hogy a kormánypártok újból kinyitják a vért izzadva kialkudott nyugdíjreform kérdését, amiről úgy tűnt, hogy lezárultak már az egyeztetések.

Egyelőre úgy tűnik, a CDU-s politikusok akkora „történelmi felelősséget” éreznek a vállukon az AfD hatalomra jutásának megállítása kapcsán, hogy tanácstalanul lefagytak.

nincs jobb ötletük, mint a reménykedés, hogy amint sikerül elfogadni a reformintézkedéseket és netalántán fellendül a gazdaság, ezt a választók érezni fogják a saját bőrükön, és a jövőre esedékes tartományi választásokon hátha meghálálják a cdu-nak.

Azonban az AfD szárnyalásának és a mostani limbóállapotnak a folytatódása sem kizárható, ez esetben viszont jövőre a mostaniaknál is súlyosabb és megalázóbb büntetésekre számíthat a CDU az urnáknál. Talán abban bízhatnak még a kereszténydemokraták, hogy az AfD Szász-Anhaltban várható kormányzása „varázstalanítja” a pártot, és a radikális jobboldal ugyanazokba a gátakba ütközik kormányon, mint mindenki más. De az is benne van a pakliban, hogy Szász-Anhaltból AfD-s mintaállam lesz, amivel országszerte dicsekedni fognak a legkésőbb 2029-ben esedékes szövetségi választáson.

Címlapkép forrása: MTI