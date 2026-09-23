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Meglépi a visegrádi ország: döntöttek az orosz diplomatákról, komoly szigorítás jön
Globál

Meglépi a visegrádi ország: döntöttek az orosz diplomatákról, komoly szigorítás jön

MTI
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Csehország szigorította szerdától az orosz diplomaták beutazásának feltételeit. A Parlamentní listy című hírportál értesülését Adam Čörgő, a külügyminisztérium szóvivője a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva megerősítette.

Az orosz diplomatáknak ezentúl egy nappal utazásuk előtt értesíteniük kell erről az illetékes cseh hatóságokat,

meg kell adniuk utazásuk célját, útvonalát, állomásait az időpontokkal.

Az orosz diplomaták eddig bejelentés nélkül utazhattak be Csehországba, ami miatt az ellenzék többször is nyíltan bírálta a kormányt.

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megígérte, hogy megszigorítják az orosz diplomaták beutazásának feltételeit.

Petr Macinka külügyminiszter szeptember elején megerősítette, hogy tárcája a titkosszolgálatokkal együttműködve dolgozik az új szabályozáson, amely nagyobb összhangban lesz a nemzetközi helyzet alakulásával, és nagyobb ellenőrzést biztosít az orosz diplomaták mozgása felett. A miniszter hangsúlyozta, hogy válaszlépésről van szó.

Ha Oroszországban júniustól minden cseh diplomatának jelentenie kell mozgását, akkor természetes, hogy ugyanez legyen érvényes az orosz diplomaták mozgására nálunk is

- mutatott rá a Parlamentní listynek nyilatkozva a külügyminiszter.

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