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Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
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Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Több diplomáciai csörte is zajlott Ukrajna és Magyarország közt az elmúlt napokban, főleg a Kárpáti Nyolcak nevű társulás és a Naftogaz üzemanyag-tárolója miatt. A két ország vezetői nyilvános platformon szócsatáznak. Közben folytatódnak a harcok Donyeckben: Dobropillja orosz bekerítés szélén áll, ezt a várost használták hídfőállásnak az ukrán erők a pokrovszki harcokban. Tegnap felszólította Donald Trump elnök Putyint arra, hogy fejezze be a háborút. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.
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Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata

Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kormánygépe, a diplomata első és legfontosabb feladata az lesz, hogy tárgyaljon ma reggel Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – ismertette Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

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Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata
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Megjött az ukrán légvédelmi jelentés

161 drónt és Banderol-rakétát indított Ukrajna ellen az orosz haderő az éjjel, a légvédelem ebből 121-et tudott elfogni - olvasható az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentésében.

Az orosz haderő az ukránok szerint egy átfogó téli hadjáratra tartalékol.

(UNN)

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New Yorkba érkezett Szergej Lavrov

Az orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésére érkezett meg, a mai nap folyamán várhatóan találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Előrelépés továbbra sem várható.

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Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit miniszterelnökkel folytatott tárgyalásán közölte, hogy a hírszerzési adatok szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

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Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat
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Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”

Szégyenteljesnek és indokolatlannak nevezte Ukrajna külügyminisztere azt, hogy az Európai Unió eltávolított két orosz oligarchát a szankciós listájáról.

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Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
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Kijevet bombázzák az oroszok

Nagyon úgy fest, hogy az ukrán fővárost kifejezetten súlyos támadás érte: a vasúti forgalmat felfüggesztették, a település több ponton is lángokba borult.

Később várható részletes jelentés az okozott károkról.

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Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Danyil Nikolaenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

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