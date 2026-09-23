Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

161 drónt és Banderol-rakétát indított Ukrajna ellen az orosz haderő az éjjel, a légvédelem ebből 121-et tudott elfogni - olvasható az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentésében.

Az orosz haderő az ukránok szerint egy átfogó téli hadjáratra tartalékol.

(UNN)