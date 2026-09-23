Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata
Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kormánygépe, a diplomata első és legfontosabb feladata az lesz, hogy tárgyaljon ma reggel Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – ismertette Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Megjött az ukrán légvédelmi jelentés
161 drónt és Banderol-rakétát indított Ukrajna ellen az orosz haderő az éjjel, a légvédelem ebből 121-et tudott elfogni - olvasható az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentésében.
Az orosz haderő az ukránok szerint egy átfogó téli hadjáratra tartalékol.
(UNN)
New Yorkba érkezett Szergej Lavrov
Az orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésére érkezett meg, a mai nap folyamán várhatóan találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.
Előrelépés továbbra sem várható.
Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit miniszterelnökkel folytatott tárgyalásán közölte, hogy a hírszerzési adatok szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
Szégyenteljesnek és indokolatlannak nevezte Ukrajna külügyminisztere azt, hogy az Európai Unió eltávolított két orosz oligarchát a szankciós listájáról.
Kijevet bombázzák az oroszok
Nagyon úgy fest, hogy az ukrán fővárost kifejezetten súlyos támadás érte: a vasúti forgalmat felfüggesztették, a település több ponton is lángokba borult.
Később várható részletes jelentés az okozott károkról.
Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.
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