Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata

Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kormánygépe, a diplomata első és legfontosabb feladata az lesz, hogy tárgyaljon ma reggel Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – ismertette Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Szergej Lavrov ma New Yorkba utazott, a gépe már földet is ért az Egyesült Államokban. Lavrov az ENSZ közgyűlésén fog részt venni, amely tegnap meg is kezdődött.

Az első tárgyalások ma reggel megkezdődnek New York-i idő szerint, Rubio [amerikai] külügyminiszterrel. Ez lesz az elsődleges pont a napirendünkön”

– mondta Zaharova.

A tárgyalás tényét az amerikai fél is megerősítette.

Arról, hogy a két külügyi vezető pontosan miről fog beszélni, egyik oldal sem közölt információkat, de meglepő lenne, ha nem az orosz-ukrán háború lezárása lenne a fő téma.

Címlapkép forrása: Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images