Rászólt Brüsszel Ukrajnára: Zelenszkijnek cselekednie kell, ha több pénzt szeretnének

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Bloomberg értesülései szerint Brüsszel egyértelművé tette Kijev számára, hogy az EU-s támogatások kibővítéséhez az unió konkrét intézkedéseket kér Ukrajnától a demokratikus normák területén.

Az unió előrelépést vár az árnyékgazdaság visszaszorítását célzó jogalkotásban, az adóbevételek növelésében, valamint az ukrán jogszabályok uniós normákkal való harmonizációjában.

A lap forrásai feszült hangulatúként írták le az Európai Bizottság elnöke és az ukrán államfő találkozóját. Zelenszkij aggodalmát fejezte ki az orosz agresszió téli fokozódása miatt, emellett Kijev elégedetlenségét jelezte amiatt is, hogy az EU a szankciók meghosszabbításáról szóló megállapodások részeként két orosz oligarchát törölt a szankciós listáról.

Von der Leyen a megbeszélést követően közölte, hogy Ukrajna védelmi támogatása tovább nő, a reformokban elért haladás pedig megnyitja az utat a költségvetési segítség bővítése előtt. Tájékoztatása szerint Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá.

Ukrajna arra kérte partnereit, hogy segítsenek fedezni a váratlan kiadások miatt keletkezett, mintegy 26 milliárd eurós költségvetési hiányt, egyúttal sürgette az EU-t egy 90 milliárd eurós hitel folyósításának felgyorsítására. Brüsszel ugyanakkor megkérdőjelezte az ukrán számítások egy részét, és azt javasolta, hogy más partnerek – köztük Kanada, Norvégia és Japán – is kapcsolódjanak be a többletfinanszírozásba.

Zelenszkij a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a felek hét-tíz napon belül újabb tárgyalást terveznek. Az ukrán elnök emellett kiemelte, hogy az európai partnerek első alkalommal jelezték hivatalosan, miszerint "növekvő kockázatát látják annak, hogy Oroszország más európai országok ellen is agresszív lépéseket tesz".

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