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Riadót fújt a NATO: két ország vadászgépei is akcióba lendültek - Orosz légtérsértőket kerestek
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Riadót fújt a NATO: két ország vadászgépei is akcióba lendültek - Orosz légtérsértőket kerestek

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Potenciális orosz légtérsértés miatt riasztották az éjjel a román és a lengyel légierőt is - írta meg az ABC News.

A lengyel fegyveres erők hadműveleti parancsnoksága az X-en közölte, hogy az ország biztonságának garantálása érdekében

riasztották a vadászgépeiket, miután Oroszország sugárhajtású drónokkal mért csapást nyugat-ukrajnai célpontokra.

A készültség nagyjából egy óra elteltével véget ért, a lengyel légtérbe nem hatoltak be a drónok.

Romániában a bukaresti védelmi minisztérium arról számolt be, hogy kedd éjjel két román F-16-os vadászgépet riasztottak egy, az ukrajnai Valkove település térségében, a román határ közelében manőverező légi célpont miatt. A riasztás itt is nagyjából egy óra után véget ért, és légtérsértést nem regisztráltak.

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A NATO-erők riasztása az orosz légitámadásokra válaszul mára bevett gyakorlattá vált. Az elmúlt években többször is előfordult, hogy orosz drónok behatoltak a katonai szövetség légterébe, sőt NATO-területen csapódtak be, leggyakrabban Lengyelországban és Romániában. Mindkét ország felett lőttek már le berepülő orosz drónokat. A NATO vezetése a szaporodó légtérsértéseket Moszkva hibrid hadviselési stratégiájának tudja be, miközben a Kreml következetesen tagadja a felelősségét az incidensekért.

Az orosz védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint az éjszakai csapássorozat a kijevi régió hadiipari, valamint a Romániával határos, déli odesszai régió energetikai létesítményei ellen irányult.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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