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Ritka felvétel szivárgott ki: a pilótafülkéből videózták le, ahogy az ukrán vadászgép megsemmisít egy orosz drónt
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Ritka felvétel szivárgott ki: a pilótafülkéből videózták le, ahogy az ukrán vadászgép megsemmisít egy orosz drónt

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Különleges felvétel kering a közösségi médiában az orosz-ukrán frontról: az látható rajta, ahogy az ukrán légierő egyik pilótája repülés közben lő le egy orosz drónt.

A hivatalos forrásból nem megerősített videó az ukrán pilóta szemszögéből készült.

Azt követhetjük végig, amint az ukrán légierő szovjet gyártmányú, MiG29-es Fulcrum vadászrepülőgépe a levegőben vesz célba egy orosz drónt.

Az ukrán pilóta e célból egy kis hatótávolságú, R-60M AAM rakétát használt

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a szabad forráskódú információkból dolgozó harctéri elemzőoldal szerint. Ez a típus passzív infravörös önirányítású légiharc-rakétaként ismert.

Azt nem tudni, hogy a jelenet pontosan hol és mikor játszódhatott le.

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