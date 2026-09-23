Támadnak a lázadók: pillanatok alatt elfoglalták a Mekelle repteret

A tigré lázadók elfoglalták az Etiópia északi részén lévő Tigré szövetségi állam repülőterét - közölte szerdán az AFP francia hírügynökség helyi biztonsági forrásokra hivatkozva.

A hírügynökség a Mekelle repülőterének egyik dolgozóját is idézte, aki elmondta, közölték velük,

hogy a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) átvette az ellenőrzést a légikikötő fölött, és hazaküldték őket a munkából.

A bejelentést egy Etiópiában lévő külföldi biztonsági forrás is megerősítette, a Flightradar repüléskövetési oldal adatai szerint pedig szerda reggel törölték a Mekelle és Addisz-Abeba között közlekedő járatot.

A térség legfontosabb repülőterének számító légikikötőt általában csupán néhány katona őrzi - jegyezte meg az AFP.

Amanuel Asszefa, a TPLF alelnöke vasárnap a sajtónak azt mondta, a szervezet hat másik fegyveres csoporttal lépett szövetségre a kormány megdöntése érdekében.

Addisz-Abeba és a tigré lázadók között először 2020-ban robbant ki két éven át tartó fegyveres konfliktus, miután Ahmed Abij etióp kormányfő a fegyveres erők segítségével kísérelte meg leváltani a TPLF híveiből álló vezetést Tigrében. A szemben álló felek 2022-ben, Pretoriában kötöttek békemegállapodást, a harcok azonban egy hónapja ismét fellángoltak, a hadsereg pedig azóta több tucat dróncsapást hajtott végre Tigré térségében.

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