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Tízmilliárdos korrupciós ügy bukott ki a honvédségnél: feljelentést tesz a miniszter
Globál

Tízmilliárdos korrupciós ügy bukott ki a honvédségnél: feljelentést tesz a miniszter

MTI
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Mintegy 12 milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése egy angol céggel kötött tanácsadói megbízási szerződésre: a pénzt többek között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem is lett rendszeresítve - közölte a honvédelmi miniszter szerda reggel a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzésben közzétett videóban azt mondta, feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával.

Közölte, a tárcánál végzett vizsgálatok során kiderült, az előző időszak beszerzései között szerepelnek több

  • tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák,
  • vadászatbiztosítások,
  • luxusautó
  • és egy angol céggel kötött, mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás.

A honvédelmi tárca szekrényeiből most nem a molyrágta egyenruhák, hanem a csontvázak hullanak ki. És úgy tűnik, van belőlük bőven"

- fogalmazott a miniszter.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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