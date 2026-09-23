Trump egyetlen pillanat alatt felrúgott mindent: a világ egyik legfontosabb katonai bázisának sorsa a tét

Wes Streeting védelmi miniszter a BBC-nek megerősítette, hogy a megállapodás újratárgyalása elkerülhetetlen, mivel az Egyesült Államok nem áll mögötte. Elmondása szerint Trump elnök előző napi kijelentései egyértelművé tették, hogy álláspontja a jelenlegi formájú Chagos-egyezményről nem fog változni. Streeting hangsúlyozta, hogy a fő cél a Diego Garcia-i közös brit-amerikai katonai támaszpont hosszú távú biztonságának garantálása, amelyet
az Indiai-óceán egyik legértékesebb stratégiai létesítményének nevezett.
Az eredeti megállapodást még Keir Starmer miniszterelnöksége alatt kötötték meg 2025 májusában. Ennek értelmében London átadta volna a szigetcsoport feletti szuverenitást Mauritiusnak, cserébe 99 évre visszabérelte volna a Diego Garcia-i bázist évi átlagosan 101 millió fontos bérleti díjért, ami összesen mintegy 3,4 milliárd font nettó költséget jelentett volna. Az egyezményt azonban áprilisban határozatlan időre felfüggesztették, miután Trump megvonta attól a támogatást. A szuverenitás átadásáról szóló törvényjavaslat végül soha nem jutott el a parlamenti szavazásig.
Andy Burnham miniszterelnök New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján találkozott először személyesen Trumppal, aki a megbeszélésen ismét élesen bírálta a megállapodást. Burnham azzal válaszolt, hogy ezt a helyzetet örökölte, és megoldást kell találniuk rá. Korábban mauritiusi kollégájával, Navin Ramgoolammal is egyeztetett, akinek még a megállapodás ratifikálása melletti elkötelezettségét hangoztatta.
A felülvizsgálat nem jelent formális, határidőhöz kötött folyamatot. Kormányzati források szerint Burnham és Streeting nyilatkozatai nem utalnak gyökeres fordulatra, mivel
az amerikai támogatás megléte kezdettől fogva feltétel volt.
Streeting ugyanakkor nyíltan elismerte, hogy módosítások nélkül az alku nem kaphatja meg Trump jóváhagyását, és leszögezte, hogy ebben a szakaszban semmilyen összeget nem utalnak át Mauritiusnak.
Az ellenzék határozottabb lépéseket sürget. Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője az egyezmény azonnali elvetését követelte, Nigel Farage, a Reform UK elnöke pedig kijelentette, hogy 'a Chagos-alku halott'. A megállapodás bírálói korábban arra figyelmeztettek, hogy az inflációval korrigált valós költség elérheti a 35 milliárd fontot, és lehetőséget adhat Kína számára, hogy megvesse a lábát a szigetcsoporton. A vita hátterében a Nemzetközi Bíróság 2019-es, nem kötelező erejű tanácsadói véleménye áll, amely kimondta, hogy a Chagos-szigetek leválasztása Mauritius függetlenedése előtt jogellenes volt – ez az állásfoglalás vezetett a tárgyalások 2022-es megindításához.
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