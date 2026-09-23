Tűzszünetről beszélt Rubio Lavrovval, az orosz külügyminiszter a BT előtt visszakozott

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Oroszország és Ukrajna is érdeklődést mutatott egy korlátozott tűzszünet iránt, amely a gabonaszállítást és az energetikai létesítmények elleni támadásokat érintené. Rubio ezt azután mondta újságíróknak New Yorkban, hogy találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Moszkva azonban nyilvánosan egyelőre nem jelezte, hogy elfogadná a javaslatot, így
továbbra sem világos, történt-e előrelépés az amerikai–orosz egyeztetésen.
Ukrajna az energia-infrastruktúra elleni támadások felfüggesztését és a fekete-tengeri hajózás biztonságának garantálását sürgeti. Kijev attól tart, hogy Oroszország a tél közeledtével ismét a fűtési és áramellátási létesítményeket veszi célba. A háború immár az ötödik évében jár, és Rubio szerint különösen nehézzé teszi a megállapodást, hogy az energetikai célpontok elleni csapások mindkét fél katonai taktikájának fontos részét képezik.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azt mondta az ENSZ-ben, hogy Ukrajna kész egy fekete-tengeri tengeri tűzszünetre az Egyiptom, India és Törökország által felvetett javaslatok alapján.
Oroszország válaszára várunk.
- fogalmazott, hozzátéve, hogy Kijev kész biztosítani a biztonságos hajózást és az élelmezésbiztonságot, ha Moszkva is valódi lépéseket tesz a feszültség enyhítésére.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter emellett a fekete-tengeri hajózás újraindítását sürgette, mivel elmondása szerint 11 millió tonna élelmiszer romolhat meg, ha nem áll helyre a szabad hajózás. A térségből származó gabonára támaszkodó ázsiai, közel-keleti és afrikai importőrök már most nehezen jutnak hozzá a szükséges mennyiségekhez, a világpiaci búzaárak pedig jelentősen emelkedtek.
Lavrov persze ugyanezen a tanácsülésen nyilvánosan elutasította a tűzszünet gondolatát.
Azzal vádolta az európai országokat, hogy csak azért akarnak szünetet a harcokban, hogy közben fegyverekkel lássák el Ukrajnát. A brit, a francia és a dán külügyminiszter ezzel szemben élesen bírálta Oroszország háborúját; a francia külügyminiszter az energetikai létesítmények és a fekete-tengeri hajózás elleni támadások felfüggesztését a feszültség enyhítésének első lépéseként emlegette.
Lavrov részvétele azért is figyelemre méltó, mert Oroszország a Biztonsági Tanács egyik állandó tagja, így vétójoggal rendelkezik. Ez a jog az ENSZ BT döntéshozatalában különleges befolyást biztosít Moszkvának; a tanács az orosz vétó miatt eddig sem tudott érdemi intézkedést elfogadni a háború lezárására, így
a szervezet a személyes találkozókon túl gyakorlatilag tehetetlen az ügyben.
A Kreml a Rubio–Lavrov-találkozó előtt azt közölte, hogy jelenleg nincsenek meg a feltételei az átfogó béketárgyalásoknak, noha Oroszország állítása szerint továbbra is nyitott a párbeszédre. Zelenszkij kedden azt mondta, kész lenne egy Donald Trump részvételével tartott háromoldalú találkozóra is Vlagyimir Putyinnal.
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