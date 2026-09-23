Ukrajna teljesen kiakadt az EU döntésén: egyszerűen érthetetlen, amit Brüsszel tett

Vladiszlav Vlaszjuk, Ukrajna szankciós politikáért felelős elnöki megbízottja szeptember 23-án

"igen különösnek" nevezte, hogy az EU nem hosszabbította meg az Aliser Uszmanov és Mihail Fridman elleni szankciókat.

A diplomata szerint nem változott meg semmilyen körülmény, amely indokolja a lépést, hiszen Oroszország folytatja a háborút, az érintett üzletemberek Kremlhez fűződő kapcsolatai pedig – amelyek a szankciók alapját képezték – nem szűntek meg.

Vlaszjuk szerint a döntés különösen visszásnak hat annak fényében, hogy az Egyesült Államok éppen fokozta a szankciós nyomást, többek között az úgynevezett Lindsey Graham-törvény elfogadásával.

Az ukrán megbízott figyelmeztetett, hogy Oroszország igyekszik aláásni az EU szankciós politikájának egységét, és hangsúlyozta, hogy az egyes orosz üzletemberek elleni korlátozások feloldása nem válhat bevett gyakorlattá. Kijev ezért új szankciós javaslatokat kíván benyújtani, különösen az orosz hadiiparhoz köthető, eddig szankciókkal nem sújtott oligarchákkal szemben.

Vlaszjuk ugyanakkor méltányolta az EU azon döntését, amellyel 36 hónappal meghosszabbította az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó személyekkel és szervezetekkel szembeni szankciókat. Ezt fontos lépésnek nevezte, amely megadja a szankciós rendszernek a szükséges hosszú távú tartósságot.

Az EU szeptember 22-én döntött a szankciók hároméves meghosszabbításáról, egyúttal azonban Franciaország és Szlovákia nyomásgyakorlása maitt törölte Uszmanovot és Fridmant a listáról.

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