Ünnepel Putyin a nagy megmérettetés után: "Oroszországot lehetetlen megfélemlíteni!"

Köszönetet mondott Vlagyimir Putyin elnök orosz elnök szerdán az orosz választóknak, amiért "nem hagyták magukat elriasztani" a napokban tartott parlamenti és regionális választástól, és aktívan voksoltak.

Közismert, hogy megpróbáltak akadályozni bennünket, meghiúsítani ezeket a választásokat, amiről az ellenség folyamatos, arra irányuló kísérletei is tanúskodnak, hogy áttörje Moszkva és más régiók légvédelmi rendszerét. De a szavazóhelyiségek előtt kialakult sorok arról tanúskodnak, hogy Oroszországot lehetetlen megfélemlíteni

- jelentette ki Putyin az orosz kormány tagjaival megtartott szerdai megbeszélésén.

Az elnök szerint a rekordrészvétel annak a jele, hogy az orosz nép támogatja az ország megerősítésére irányuló erőfeszítéseket, és most a vezetés dolga, hogy igazolja az állampolgárok bizalmát.

Nincs kétségem afelől, hogy a különleges hadművelet keretében kitűzött összes célunkat el fogjuk érni

- hangoztatta.

Oroszországban szeptember 18. és 20. között tartottak parlamenti és regionális választásokat. A részvételi arány meghaladta az 59 százalékot.

A kormányzó Egységes Oroszország párt az alsóház 450 mandátumából az előzetes adatok szerint 355-öt szerzett meg.

A hivatalos végeredményt pénteken fogják kihirdetni.

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