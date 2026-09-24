A Hormuzi-szoros azonnali megnyitását követeli nyolcvan ország

Nyolcvan ország követelte csütörtökön az ENSZ-ben a Hormuzi-szoros azonnali megnyitását, miután a szaúdi olajexport biztosítási költségei az egekbe szöktek, az amerikai szenátus pedig újra az iráni háború lezárásáról szavaz. Kína eközben a júniusi békeegyezmény felélesztését szorgalmazta - számolt be a Reuters.

Az öbölállamokat és a vezető nyugati hatalmakat is magában foglaló koalíció közös nyilatkozatát Bahrein külügyminisztere, Abdullatíf bin Rasíd az-Zajáni olvasta fel az ENSZ-közgyűlésen. A nyilatkozat

élesen elítélte Iránt a Hormuzi-szorosban folytatott tevékenysége miatt,

valamint a húszi lázadókat, amiért újraindították a jemeni harcokat, rakétákkal támadják Szaúd-Arábiát, és veszélyeztetik a vörös-tengeri hajózást. A dokumentum szerint a húszik előrenyomulása a Báb el-Mandeb-szoros felé tovább fokozza a nemzetközi kereskedelem kockázatait.

A szaúdi olajexport helyzete drámaian romlott mára. Miután Irán márciusban korlátozta a Hormuzi-szoroson át zajló öböl menti exportot – válaszul az amerikai és izraeli légicsapásokra –, Szaúd-Arábia a kelet–nyugati olajvezetéken napi négymillió hordót irányított át a Vörös-tengerhez. Szeptember 11-én azonban dróncsapások miatt – amelyeket a királyság Irakból eredeztet – le kellett állítani a vezetéket.

A kapacitás újraépítése folyamatban van, de Janbu kikötőjéből még nem indultak újra a szállítmányok.

A háborús kockázati biztosítási díjak meredek emelkedésnek indultak. A Janbuból induló szaúdi tartályhajók esetében a díjak a hajók értékének mintegy 3 százalékára nőttek, holott júliusban még 1 százalék alatt voltak. A délebbi szaúdi kikötőknél – például a jemeni határtól alig 80 kilométerre fekvő Dzsizánnál – a díjak akár a 7 százalékot is elérhetik, ami közelít a Hormuzi-szoros 6–9 százalékos szintjéhez. A Heidmar Maritime Holdings vezérigazgatója, Pankadzs Khanna szerint jelenleg könnyebb a Hormuzi-szoroson áthaladni, mert ott az amerikai légierő biztosít fedezetet, míg a Vörös-tengeren nincs ilyen védelem. Cége ezért kerüli a szaúdi kikötőket.

Az amerikai szenátus csütörtökön szavaz egy határozatról, amely Donald Trump elnököt az iráni háború befejezésére vagy kongresszusi felhatalmazás kérésére szólítja fel.

A demokraták a novemberi félidős választások előtt akarják nyilvános állásfoglalásra kényszeríteni a republikánusokat. A Reuters/Ipsos felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 34 százaléka támogatja az Irán elleni csapásokat. Február 28. óta a szenátus tizenháromszor tárgyalt háborús felhatalmazási határozatot – ebből kétszer megszavazta azt –, a képviselőház pedig hatszor, háromszor támogató eredménnyel. Eddig egyetlen határozat jutott át mindkét kamarán, de a Fehér Ház azt is figyelmen kívül hagyta.

Egyre több republikánus képviselő és szenátorjelölt helyezi magát szembe a háborúval. A képviselőházban legutóbb hét republikánus szavazott a demokratákkal, közülük hárman – köztük a szorosnak ígérkező iowai újraválasztási küzdelmet vívó Zach Nunn és Mariannette Miller-Meeks – először fordultak szembe pártjuk vezetésével ebben a kérdésben. Michiganben Mike Rogers, Iowában Ashley Hinson republikánus szenátorjelöltek szintén a háború mielőbbi befejezését sürgették, noha korábban támogatták Trump felhatalmazását Teherán ellen.

Kína szintén bekapcsolódott a diplomáciai folyamatokba. Hszi Csin-ping kínai elnök a Fehér Házban folytatott csütörtöki megbeszélésén közölte Trumppal, hogy

Peking támogatja az Egyesült Államok és Irán visszatérését a júniusi megállapodáshoz,

amely a háború lezárását és a Hormuzi-szoros megnyitását célozta – számolt be a Hszinhua hírügynökség.

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