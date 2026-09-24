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A kínai elnök reméli, hogy Amerika nem támogatja Tajvan függetlenségét
Globál

A kínai elnök reméli, hogy Amerika nem támogatja Tajvan függetlenségét

MTI
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Kína "reméli, hogy az Egyesült Államok a tajvani függetlenség ellenzésének helyes álláspontjához tartja magát", és a szigettel kapcsolatos kérdést kellő gondossággal kezeli majd, "megteremtve ezáltal a kétoldalú stratégiai együttműködés és a kínai-amerikai viszony fejlesztésének szilárd alapjait" - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Washingtonban tett látogatásán, amelynek során Donald Trump amerikai elnök fogadta őt a Fehér Házban.

A megbeszélés után a kínai vezető azt mondta, hogy Peking álláspontja az ország nemzeti egységét és területi épségét illetően

kristálytiszta.

Kína az önállóan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, és

nem zárja ki az erő alkalmazását sem a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.

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Az iráni konfliktusra kitérve Hszi reményét fejezte ki, hogy Washington és Teherán a lehető leghamarabb visszatérnek a vitás kérdések párbeszéd útján történő rendezéséhez. A kínai elnök hangsúlyozta, hogy hazája mindig is abban hitt, hogy tiszteletben kell tartani az országok szuverenitását és biztonságát.

Hozzátette, hogy Peking folyamatosan igyekszik konstruktív szerepet játszani a feszültségek csökkentésében és támogatja, hogy a felek visszatérjenek az iszlámábádi memorandumhoz.

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Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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