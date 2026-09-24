A kínai elnök reméli, hogy Amerika nem támogatja Tajvan függetlenségét

A megbeszélés után a kínai vezető azt mondta, hogy Peking álláspontja az ország nemzeti egységét és területi épségét illetően
kristálytiszta.
Kína az önállóan kormányzott Tajvant saját területének tekinti, és
nem zárja ki az erő alkalmazását sem a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Az iráni konfliktusra kitérve Hszi reményét fejezte ki, hogy Washington és Teherán a lehető leghamarabb visszatérnek a vitás kérdések párbeszéd útján történő rendezéséhez. A kínai elnök hangsúlyozta, hogy hazája mindig is abban hitt, hogy tiszteletben kell tartani az országok szuverenitását és biztonságát.
Hozzátette, hogy Peking folyamatosan igyekszik konstruktív szerepet játszani a feszültségek csökkentésében és támogatja, hogy a felek visszatérjenek az iszlámábádi memorandumhoz.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
Orbán Anita megerősítette: Magyarországon nem épülnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának
És tárgyalnak a kialkudott amerikai szankciómentesség meghosszabbításáról.
Ez a lakosságot is érinteni fogja: átalakítja a Tisza-kormány az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert
Elsősorban az ipart, illetve az energiaszegény háztartásokat motiválnák.
Erdogan kemény üzenetet küldött: felfoghatatlanok a támadások a létfontosságú tengeri útvonalon
Törökország kész a béketárgyalások újjáélesztésére.
Biztató hírek érkeztek a Hormuzi-szoros megnyitásáról
Hírügynökségi értesülés szerint engednének a felek.
A Hormuzi-szoros azonnali megnyitását követeli nyolcvan ország
Az amerikai szenátus pedig újra az iráni háború lezárásáról szavaz
Meteorológiai blokád épül Európa felett: szokatlan meleg és szárazság közelít
Magyarországnak is kijuthat a nyárias időből.
Hajmeresztő hiba a Morgan Stanley-nél: egy rendkívül érzékeny listát küldtek ki az ügyfeleknek
Egy elmosódott másolata az Instagramra is felkerült.
Nevet vált a CIG Pannónia, már nem is így hívják
Külföldi terjeszkedése miatt vált nevet a biztosító.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Hol kezdődik a felső tized? Megyénként mutatjuk, mennyit kell keresni hozzá 2026-ban
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk átlaggal, azonban ez kevésbé reprezentatív, mert az átlagot könnyen elhúzzák a kiugró értékek. Ezt a problémát sokszor felvetik a magyar átlag
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.