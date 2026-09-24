A mesterséges intelligencia is szóba került Magyar Péter a katolikus egyházfővel tartott találkozóján

A tárgyaláson a Magyarország előtt álló feladatok, valamint az Európát érintő legfontosabb kérdések kerültek szóba, illetve a miniszterelnök tájékoztatta a katolikus egyházfőt az elmúlt időszak hazai eseményeiről és a kormányzati törekvésekről.

Elmondtam neki, hogy miképpen lehet sikeres az a politika, ami őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul

– fejtette ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya-kápolnában kezdődött, ahol a miniszterelnök és kísérete magyar nyelvű szentmisén vett részt, majd a kormányfő megkoszorúzta Szent István királynak az oltárnál álló szobrát. A miniszterelnököt ezt követően az Apostoli Palotában fogadta XIV. Leó pápa magánaudiencián, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával.

A találkozók után a Szent Péter téren tartott doorstep sajtótájékoztatón Magyar Péter nyíltnak és barátinak nevezte a katolikus egyházfővel folytatott beszélgetését, és jelezte, meghívta őt magyarországi látogatásra.

Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen

szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, mint a háború vagy az energiaválság.

Hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is - mondta. Hozzátette, szó volt a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről.

Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében hatezer euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül tíz éve hoztak létre a szegényeknek. Hozzátette: itt az a szokás, hogy nem értékes ajándékokat hoznak vagy hintót, hanem a pápa kérésének megfelelően, a klinikának lehet szolgáltatásokat vagy gyógyszereket felajánlani.

Magyar Péter személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent, első amerikai kiadását vitte a katolikus egyházfőnek.

Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a beszélgetés nyelve angol volt, és bár nem tudta figyelni az időt, nagyjából fél óráig tartott. Beszélgettek az európai helyzetről, az egymást követő válságokról, a háborús válság mellett az energiaválságot és a klímaváltozást is említve. Egy másik kérdésre válaszolva közölte: a Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, "több tucat jelentkező" van, zajlik a vezető kiválasztása.

Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.

Nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgáljuk a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek

- közölte.

A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy "a segítséget vigyük oda és ne a problémát hozzuk Európába". Hozzátette:

ez pontosan illeszkedik a Tisza programjába is, úgyhogy folytatni fogjuk, csak kicsit jobban a fillérek mögé nézünk

- fogalmazott a miniszterelnök.

A kérdésre, hogy katolikusként hogyan élte meg a találkozást a pápával, Magyar Péter úgy felelt: a motiváló a legkevesebb, amit mondhat, nagyon megindító és az egész életét meghatározó találkozás volt. A megbeszélés végén Magyar Péter pápai áldást kért a hazára, egyúttal hivatalos látogatásra invitálta a pápát Magyarországra. A kormányfő számára a vatikáni látogatásnak személyes vetülete is volt, hiszen mint megjegyezte, egykori piarista diákként ez a nap felejthetetlen marad számára.