A mesterséges intelligencia is szóba került Magyar Péter a katolikus egyházfővel tartott találkozóján

A tárgyaláson a Magyarország előtt álló feladatok, valamint az Európát érintő legfontosabb kérdések kerültek szóba, illetve a miniszterelnök tájékoztatta a katolikus egyházfőt az elmúlt időszak hazai eseményeiről és a kormányzati törekvésekről.
Elmondtam neki, hogy miképpen lehet sikeres az a politika, ami őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul
– fejtette ki a miniszterelnök.
A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya-kápolnában kezdődött, ahol a miniszterelnök és kísérete magyar nyelvű szentmisén vett részt, majd a kormányfő megkoszorúzta Szent István királynak az oltárnál álló szobrát. A miniszterelnököt ezt követően az Apostoli Palotában fogadta XIV. Leó pápa magánaudiencián, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával.
A találkozók után a Szent Péter téren tartott doorstep sajtótájékoztatón Magyar Péter nyíltnak és barátinak nevezte a katolikus egyházfővel folytatott beszélgetését, és jelezte, meghívta őt magyarországi látogatásra.
Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen
szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, mint a háború vagy az energiaválság.
Hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről is - mondta. Hozzátette, szó volt a Magyar Katolikus Egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tud a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről.
Beszámolt arról is, hogy a magyar állam nevében hatezer euró értékben gyógyszereket ajánlott fel annak a vatikáni klinikának, amelyet körülbelül tíz éve hoztak létre a szegényeknek. Hozzátette: itt az a szokás, hogy nem értékes ajándékokat hoznak vagy hintót, hanem a pápa kérésének megfelelően, a klinikának lehet szolgáltatásokat vagy gyógyszereket felajánlani.
Magyar Péter személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent, első amerikai kiadását vitte a katolikus egyházfőnek.
Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a beszélgetés nyelve angol volt, és bár nem tudta figyelni az időt, nagyjából fél óráig tartott. Beszélgettek az európai helyzetről, az egymást követő válságokról, a háborús válság mellett az energiaválságot és a klímaváltozást is említve. Egy másik kérdésre válaszolva közölte: a Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, "több tucat jelentkező" van, zajlik a vezető kiválasztása.
Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást.
Nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgáljuk a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek
- közölte.
A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy "a segítséget vigyük oda és ne a problémát hozzuk Európába". Hozzátette:
ez pontosan illeszkedik a Tisza programjába is, úgyhogy folytatni fogjuk, csak kicsit jobban a fillérek mögé nézünk
- fogalmazott a miniszterelnök.
A kérdésre, hogy katolikusként hogyan élte meg a találkozást a pápával, Magyar Péter úgy felelt: a motiváló a legkevesebb, amit mondhat, nagyon megindító és az egész életét meghatározó találkozás volt. A megbeszélés végén Magyar Péter pápai áldást kért a hazára, egyúttal hivatalos látogatásra invitálta a pápát Magyarországra. A kormányfő számára a vatikáni látogatásnak személyes vetülete is volt, hiszen mint megjegyezte, egykori piarista diákként ez a nap felejthetetlen marad számára.
Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben
Zajlik a halálesetek vizsgálata.
Északon újrarajzolódnak az európai integráció határai
Hosszú időre lezárulhatott az uniós csatlakozás kérdése.
Nem úgy működik a kínai AI-gépezet, ahogy Washingtonból látszik
Új kutatás cáfolja a pekingi parancsuralomról szóló nyugati leegyszerűsítéseket.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nagy találkozó jöhet Trump és Putyin között, ahová még Zelenszkij is benézhet – Reagált a Kreml
Amerikában találkozhatnának.
A mesterséges intelligencia is szóba került Magyar Péter a katolikus egyházfővel tartott találkozóján
A fiatalok elmagányosodásáról is beszélgettek.
Egyéves haladékot kapott Magyarország egy uniós gázszabály alól
A szerbek miatt csúszik.
Nagy megrendelést nyert el az Alteo, közel 5,5 milliárdos üzletet kötött
Újabb nagy projektet nyert el a cég.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Hol kezdődik a felső tized? Megyénként mutatjuk, mennyit kell keresni hozzá 2026-ban
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk átlaggal, azonban ez kevésbé reprezentatív, mert az átlagot könnyen elhúzzák a kiugró értékek. Ezt a problémát sokszor felvetik a magyar átlag
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.