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Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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Meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberi G20 csúcsra, az Egyesült Államokra, a Kreml azt nyilatkozta, hogy fontolóra veszik a dolgot. Az orosz megszállás alatt álló Oleski városának humanitárius ellátása teljesen összeomlott, az ukránok szerint az oroszok mesterségesen éheztetik ki a települést és nemzetközi segítséget kérnek. A donyecki fronton az oroszok Dobropillját, Kosztyantynivkát és Limant szorongatják, a harkivi fronton több település orosz megszállás alá került a napokban. Cikkünk folyamatosan frissül.
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Odesszát bombázták az oroszok

Ma reggel is támadás érte Odessza kikötővárost: több raktár, egy iskola és lakóházak sérültek meg.

(UNN)

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Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni

Az amerikai hírszerzés figyelmeztette Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot arra, hogy az oroszok tengerről indított drónokkal támadhatják meg a területüket – számolt be az El Mundo spanyol napilap.

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Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni
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Masszív orosz támadás érte Kijevet

Az ukrán fővárosra ballisztikus rakéták hullottak az éjjel, legalább egy ember meghalt, négyen megsérültek.

(RBK)

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Két észak-koreai hadifoglyot adtak át Szöulnak az ukránok

Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén.

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a Koreai Köztársaságba. További részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett.

A katonákat 2025 januárjában ejtették foglyul a kurszki térségben. Ők voltak az első olyan észak-koreai katonák, akiket élve fogtak el azóta, hogy Phenjan 2024-ben csapatokat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban.

(MTI)

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Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam

Beismerte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban, hogy sok dologban hibázott a háború során, összességében úgy látja, valószínűleg soha nem fogja tudni kiheverni a konfliktus éveit az élete során.

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Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
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Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház

Meghívta Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokba Marco Rubio külügyminiszter, a Kreml már válaszolt is a felvetésre.

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Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház
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Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images

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