Odesszát bombázták az oroszok
Ma reggel is támadás érte Odessza kikötővárost: több raktár, egy iskola és lakóházak sérültek meg.
(UNN)
Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni
Az amerikai hírszerzés figyelmeztette Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot arra, hogy az oroszok tengerről indított drónokkal támadhatják meg a területüket – számolt be az El Mundo spanyol napilap.
Masszív orosz támadás érte Kijevet
Az ukrán fővárosra ballisztikus rakéták hullottak az éjjel, legalább egy ember meghalt, négyen megsérültek.
(RBK)
Két észak-koreai hadifoglyot adtak át Szöulnak az ukránok
Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén.
Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a Koreai Köztársaságba. További részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett.
A katonákat 2025 januárjában ejtették foglyul a kurszki térségben. Ők voltak az első olyan észak-koreai katonák, akiket élve fogtak el azóta, hogy Phenjan 2024-ben csapatokat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban.
(MTI)
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Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
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