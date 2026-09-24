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Az utolsó pillanatban jött a segítség: sikerült elkerülni az olajválságot a világ túloldalán
Globál

Az utolsó pillanatban jött a segítség: sikerült elkerülni az olajválságot a világ túloldalán

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Szaúd-Arábia múlt hét közepe óta csaknem 100 millió hordó kőolajat értékesített ázsiai vevőknek, ami nagyjából a globális napi összkeresletnek felel meg. A szokatlanul nagy volumenű eladás hátterében a Kelet–Nyugat csővezeték részleges kiesése áll, amely egy szeptember 10-i támadás óta nem üzemel teljes kapacitással, így a szaúdiak kénytelenek több olajat exportálni a Perzsa-öblön keresztül. Az extra mennyiségre Ázsiában égető szükség van, mivel az iráni kínálat az amerikai blokád miatt elapadt, az orosz olajat pedig a megnövekedett politikai kockázatok miatt kerülik a vásárlók.

Szaúd-Arábia múlt hét közepe óta csaknem 100 millió hordó kőolajat értékesített ázsiai vevőknek, amivel enyhítette a térségben fenyegető ellátási válságot

- írja a Bloomberg.

Az októberi és novemberi szállítású nyersolaj a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik majd a vásárlókhoz – mondták el a tranzakciókat ismerő, ám névtelenséget kérő kereskedők. A vevők között kínai állami és független finomítók, emellett indiai, japán és dél-koreai feldolgozók egyaránt megtalálhatók. A szokatlanul nagy volumenű értékesítés nagyjából a globális napi összkeresletnek felel meg, ami több mint kétszerese a közelmúltban a Hormuzi-szoroson áthaladó szaúdi szállítmányoknak.

Az eladási hullám hátterében a szaúdi Kelet–Nyugat csővezeték részleges kiesése áll. A Hormuzi-szorost megkerülő, a Vörös-tengerhez vezető infrastruktúra a szeptember 10-i támadás óta nem üzemel teljes kapacitással. Bár a Saudi Aramco megkezdte a rendszer újraindítását, és szombatig érdemi helyreállítást tervez, a kiesés miatt kénytelenek több olajat exportálni a Perzsa-öblön keresztül. A műholdas adatok szerint a hétvégén ugrásszerűen meg is nőtt a térségben a hajók berakodása.

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Kiemelt jelentőségű fejlemény, hogy az Aramco a teljes logisztikát vállalja, vagyis a nyersolajat egészen az ázsiai vevőkig szállítja. Ázsiában nagy szükség van az extra mennyiségre, mivel az iráni kínálat az amerikai blokád miatt elapadt, az orosz olajat pedig a megnövekedett politikai kockázatok miatt kerülik a vásárlók. Ez éles versenyt váltott ki az afrikai és latin-amerikai kőolajfajtákért, miközben a kínai és indiai finomítók az elszálló árak miatt már a feldolgozókapacitások visszafogását fontolgatták.

Az amerikai–iráni konfliktus éleződésével a szállítási kockázatok fokozatosan az eladókra hárultak. A Perzsa-öböl termelői korábban jellemzően FOB-alapon (a hajóra rakásig) értékesítettek, vagyis a vevők küldték saját tankerjeiket a rakodásra. A konfliktus kirobbanása óta azonban a finomítók a támadások kockázata miatt vonakodnak ettől, így az öbölmenti termelők egyre inkább magukra vállalják a tengeri fuvarozás veszélyeit.

Azok az eladók, amelyek nem tudják önállóan lebonyolítani a szállítást – mint például az iraki állami olajértékesítő vállalkozás, a SOMO –, nemzetközi kereskedőházak közvetítésével juttatják el a szállítmányokat a vevőkhöz. A TotalEnergies, a Vitol, a Trafigura és az Abu Dhabi National Oil Company egyaránt aktívan részt vesz a Perzsa-öbölből induló szállítmányok logisztikájában.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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