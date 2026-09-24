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Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
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Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam

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Beismerte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban, hogy sok dologban hibázott a háború során, összességében úgy látja, valószínűleg soha nem fogja tudni kiheverni a konfliktus éveit az élete során.

Zelenszkij elnök a Wall Street Journalnak adott interjút, az interjú nagyrészt a háborúról és az ukrán-amerikai viszonyról szólt, de a riporter feltett több személyes kérdést is, például azt, hogy hogy tud megküzdeni személyesen az elnök a háború által okozott megpróbáltatásokkal, stresszel.

Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudok vele küzdeni”

– mondta.

Kitért rá, hogy azt akarja elérni, hogy a háború után a saját országában tudjon élni és békében végig tudjon sétálni az utcán.

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Azt is elismerte, hogy több hibát is vétett a háború során.

Természetesen hibáztam. A háború során sokat lehet hibázni. Hogy miért? Mert minden nap, ahogy Trump elnök mondja, megállapodásokat kell kötni. Minden nap több száz ilyen megállapodást kell kötni”

– mondta az ukrán elnök.

Hangsúlyozta: sok nagyon komplex és érzékeny megállapodás van, sokat ezek közül nem is akar megkötni az elnök, de a körülmények miatt muszáj.

Arról sajnos nem beszélt, hogy pontosan mely döntéseit tartja hibásnak.

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Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

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