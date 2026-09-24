Bejelentette Zelenszkij: remek lehetőséget kapott, hogy találkozzon Putyinnal

Zelenszkij a szeptember 24-i, New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról a december 12-re tervezett G20-csúcs keretében. Az ukrán elnök szerint több tényező is a helyszín mellett szól, egyebek mellett Donald Trump elnök tekintélye és befolyása, valamint a húszak összetétele, amelyben nemcsak az európai partnerek, hanem a Közel-Kelet, Kína és India képviselői is jelen vannak. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatná a háromoldalú tárgyalásokat, amennyiben sikerül megállapodniuk a megfelelő keretekről.

A nyilatkozat előzménye, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, Washington meghívta Putyint a G20-csúcstalálkozóra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője először azt közölte, hogy Moszkva értékeli a meghívást, majd hozzátette,

Putyin esetleges miami útjáról és egy Trump–Putyin-találkozóról még korai lenne beszélni.

A szóvivő ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszország mindenképpen folytatni kívánja a részvételt a G20 munkájában.

Zelenszkij és Putyin legutóbb 2019 decemberében, Párizsban találkozott személyesen a normandiai formátumú tárgyalások keretében, francia és német közvetítés mellett.

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