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Bejelentette Zelenszkij: remek lehetőséget kapott, hogy találkozzon Putyinnal
Globál

Bejelentette Zelenszkij: remek lehetőséget kapott, hogy találkozzon Putyinnal

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a decemberben Miamiban tartandó G20-csúcstalálkozó az egyik legjobb alkalom lehetne egy olyan háromoldalú ukrán–amerikai–orosz csúcsra, amelyen ő és Putyin személyesen tárgyalnak, ezért érdemi lépéseket tudnak tenni a háború lezárása felé - tudósított az UNN.

Zelenszkij a szeptember 24-i, New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról a december 12-re tervezett G20-csúcs keretében. Az ukrán elnök szerint több tényező is a helyszín mellett szól, egyebek mellett Donald Trump elnök tekintélye és befolyása, valamint a húszak összetétele, amelyben nemcsak az európai partnerek, hanem a Közel-Kelet, Kína és India képviselői is jelen vannak. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatná a háromoldalú tárgyalásokat, amennyiben sikerül megállapodniuk a megfelelő keretekről.

A nyilatkozat előzménye, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, Washington meghívta Putyint a G20-csúcstalálkozóra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője először azt közölte, hogy Moszkva értékeli a meghívást, majd hozzátette,

Putyin esetleges miami útjáról és egy Trump–Putyin-találkozóról még korai lenne beszélni.

A szóvivő ugyanakkor leszögezte, hogy Oroszország mindenképpen folytatni kívánja a részvételt a G20 munkájában.

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Címlapkép forrása: Byron Smith/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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