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Bejelentette Zelenszkij: tél tábornok átállt az ukránok oldalára
Globál

Bejelentette Zelenszkij: tél tábornok átállt az ukránok oldalára

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében figyelmeztette Oroszországot, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások folytatása esetén Moszkva számára is fájdalmas lesz a tél, egyúttal a konfliktus deeszkalációját sürgette - jelentette az UNN.

Az ukrán elnök a közgyűléshez intézett beszédében kiemelte, hogy egyetlen orosz vezető sem gondolhatta volna, hogy

Tél tábornok – vagyis a kemény tél, amely évszázadokon át Oroszország oldalán harcolt – egyszer átáll azok oldalára, akik éppen Oroszországgal szemben védekeznek.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy amennyiben Oroszország továbbra is támadja Ukrajna energiarendszerét és fűtési hálózatát, az ukránok tisztában vannak a rájuk váró rendkívül kemény téllel, cserébe viszont Kijev sem fog habozni, hogy az oroszok számára is érezhetővé tegye a válaszlépések következményeit.

Az államfő rámutatott, hogy éppen ezért elengedhetetlenek a feszültség enyhítését célzó lépések a tél beköszönte előtt. Úgy fogalmazott, jelenleg egyszerre van szükség diplomáciára és erőre, Ukrajna pedig lépésről lépésre halad előre mindkét területen.

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Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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