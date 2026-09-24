Betörtek a NATO légterébe: robbanás történt Szolka mellett - Felszálltak az F-16-osok

A védelmi tárca radarjai ukrán terület felett, a román határ közelében észleltek egy mozgó célpontot, ezért két F-16-os vadászgépet küldtek a levegőbe a helyzet megfigyelésére.

Az azonosítatlan légi eszköz körülbelül négy percig tartózkodott a román légtérben, majd Szolka város közelében, egy erdős területen csapódott be.

A belügyminisztérium helyszínre érkező egységei biztosították a területet, és egy kisméretű drónt azonosítottak, tüzet nem tapasztaltak a becsapódás helyén. Emellett a bákói 95-ös légibázisról 7 óra 21 perckor egy IAR-330 SOCAT típusú helikopter is felszállt a térség felderítésére.

A hatóságok a régió négy településén 10 óráig felfüggesztették az oktatást. A lakosság számára Botosány megyében és korábban Tulcsa megye északi részén is RO-Alert veszélyjelzést adtak ki.

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