Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Nyolc ukrán megyében nincs áram
8 ukrán megyében részleges áramkimaradások vannak, összesen 600 településen egyáltalán áram jelenleg - közölte az UNN.
Az orosz támadások mellett a rossz időjárás miatt is megrongálódott az energiaellátó infrastruktúra.
Kíméletlen választ adott Zelenszkij Putyin meghívására: egyetlen, rövid mondattal intézte el az elnök a kérdést
Megkérdezték az ENSZ közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök, mikor, hogyan megy el Moszkvába Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására. A kijevi vezető egyetlen, rövid mondattal válaszolt.
Bejelentette Zelenszkij: tél tábornok átállt az ukránok oldalára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében figyelmeztette Oroszországot, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások folytatása esetén Moszkva számára is fájdalmas lesz a tél, egyúttal a konfliktus deeszkalációját sürgette - jelentette az UNN.
Betörtek a NATO légterébe: robbanás történt Szolka mellett - Felszálltak az F-16-osok
Csütörtök reggel drón zuhant le Románia északi részén, Szucsáva megyében, miután rövid időre behatolt az ország légterébe. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az incidens nem okozott személyi sérülést vagy anyagi kárt - jelentette a Digi 24.
Ukrán légvédelmi jelentés
Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése.
A légvédelem 4 Cirkon, három Iszkander és egy Banderol rakétát lőtt le az ukrán légtérből.
Elfogtak emellett 219 Sahed / Gerbera drónt is.
13 támadást nem sikerült elhárítani.
(UP)
Odesszát bombázták az oroszok
Ma reggel is támadás érte Odessza kikötővárost: több raktár, egy iskola és lakóházak sérültek meg.
(UNN)
Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni
Az amerikai hírszerzés figyelmeztette Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot arra, hogy az oroszok tengerről indított drónokkal támadhatják meg a területüket – számolt be az El Mundo spanyol napilap.
Masszív orosz támadás érte Kijevet
Az ukrán fővárosra ballisztikus rakéták hullottak az éjjel, legalább egy ember meghalt, négyen megsérültek.
(RBK)
Két észak-koreai hadifoglyot adtak át Szöulnak az ukránok
Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén.
Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a Koreai Köztársaságba. További részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett.
A katonákat 2025 januárjában ejtették foglyul a kurszki térségben. Ők voltak az első olyan észak-koreai katonák, akiket élve fogtak el azóta, hogy Phenjan 2024-ben csapatokat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban.
(MTI)
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Beismerte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban, hogy sok dologban hibázott a háború során, összességében úgy látja, valószínűleg soha nem fogja tudni kiheverni a konfliktus éveit az élete során.
Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház
Meghívta Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokba Marco Rubio külügyminiszter, a Kreml már válaszolt is a felvetésre.
Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images
Zseniális trükkel védekeznének a csalások ellen a bankok: csak akkor fizet a rendszer, ha megkaptad a csomagod
Jönnek a tokenizált betétek.
Magyar gyógyszerjelölt hozhat új irányt több autoimmun betegség, köztük az atópiás dermatitisz kezelésében
Péterfi Zalánt, a VRG Therapeutics igazgatóságának elnökét és ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
Gond van az energiacímkékkel: ez sok vásárlót érint
Fontos, ha nem szeretnék "sokat zabáló" eszközt venni.
Betörtek a NATO légterébe: robbanás történt Szolka mellett - Felszálltak az F-16-osok
A térségben felfüggesztették az oktatást.
Orosz gáz nélkül, új piaci szabályok között: mire készüljenek a magyar energiapiac szereplői? Október 8-án kiderül, ne maradjon le!
Kedvezményes jegyek már csak 3 napig!
Elbukott a kormányzó párt, egymillió új munkahelyet ígér a választások győztese Marokkóban
Először lehet női miniszterelnökük.
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Hitelkiváltás 2026 őszén: most jó pillanat lehet, de csak ha jól csinálod
A kamatok csökkennek. A régi, drága hiteled viszont nem biztos, hogy magától olcsóbb lesz. 2026 őszén egyszerre több dolog is a hitelkiváltás felé terelheti az adósokat: mérséklődött az al
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.