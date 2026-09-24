16°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Meghívták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a decemberi G20 csúcsra, az Egyesült Államokra, a Kreml azt nyilatkozta, hogy fontolóra veszik a dolgot. Az orosz megszállás alatt álló Oleski városának humanitárius ellátása teljesen összeomlott, az ukránok szerint az oroszok mesterségesen éheztetik ki a települést és nemzetközi segítséget kérnek. A donyecki fronton az oroszok Dobropillját, Kosztyantynivkát és Limant szorongatják, a harkivi fronton több település orosz megszállás alá került a napokban. Az elmúlt napokban többször is megsértették az oroszok a NATO légterét: tegnap egy Mi-8-as, ma egy drón sértette meg a szövetség területét. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Nyolc ukrán megyében nincs áram

8 ukrán megyében részleges áramkimaradások vannak, összesen 600 településen egyáltalán áram jelenleg - közölte az UNN.

Az orosz támadások mellett a rossz időjárás miatt is megrongálódott az energiaellátó infrastruktúra.

Megosztás

Kíméletlen választ adott Zelenszkij Putyin meghívására: egyetlen, rövid mondattal intézte el az elnök a kérdést

Megkérdezték az ENSZ közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök, mikor, hogyan megy el Moszkvába Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására. A kijevi vezető egyetlen, rövid mondattal válaszolt.

Tovább a cikkhez
Kíméletlen választ adott Zelenszkij Putyin meghívására: egyetlen, rövid mondattal intézte el az elnök a kérdést
Megosztás

Bejelentette Zelenszkij: tél tábornok átállt az ukránok oldalára

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében figyelmeztette Oroszországot, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások folytatása esetén Moszkva számára is fájdalmas lesz a tél, egyúttal a konfliktus deeszkalációját sürgette - jelentette az UNN.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Zelenszkij: tél tábornok átállt az ukránok oldalára
Megosztás

Betörtek a NATO légterébe: robbanás történt Szolka mellett - Felszálltak az F-16-osok

Csütörtök reggel drón zuhant le Románia északi részén, Szucsáva megyében, miután rövid időre behatolt az ország légterébe. A Védelmi Minisztérium közlése szerint az incidens nem okozott személyi sérülést vagy anyagi kárt - jelentette a Digi 24.

Tovább a cikkhez
Betörtek a NATO légterébe: robbanás történt Szolka mellett - Felszálltak az F-16-osok
Megosztás

Ukrán légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése.

A légvédelem 4 Cirkon, három Iszkander és egy Banderol rakétát lőtt le az ukrán légtérből.

Elfogtak emellett 219 Sahed / Gerbera drónt is.

13 támadást nem sikerült elhárítani.

(UP)

Megosztás

Odesszát bombázták az oroszok

Ma reggel is támadás érte Odessza kikötővárost: több raktár, egy iskola és lakóházak sérültek meg.

(UNN)

Megosztás

Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni

Az amerikai hírszerzés figyelmeztette Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot arra, hogy az oroszok tengerről indított drónokkal támadhatják meg a területüket – számolt be az El Mundo spanyol napilap.

Tovább a cikkhez
Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni
Megosztás

Masszív orosz támadás érte Kijevet

Az ukrán fővárosra ballisztikus rakéták hullottak az éjjel, legalább egy ember meghalt, négyen megsérültek.

(RBK)

Megosztás

Két észak-koreai hadifoglyot adtak át Szöulnak az ukránok

Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén.

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a Koreai Köztársaságba. További részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett.

A katonákat 2025 januárjában ejtették foglyul a kurszki térségben. Ők voltak az első olyan észak-koreai katonák, akiket élve fogtak el azóta, hogy Phenjan 2024-ben csapatokat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban.

(MTI)

Megosztás

Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam

Beismerte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban, hogy sok dologban hibázott a háború során, összességében úgy látja, valószínűleg soha nem fogja tudni kiheverni a konfliktus éveit az élete során.

Tovább a cikkhez
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Megosztás

Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház

Meghívta Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokba Marco Rubio külügyminiszter, a Kreml már válaszolt is a felvetésre.

Tovább a cikkhez
Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház
Megosztás

Amerikába mehet Putyin, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Kiderült: szép csendben beállt Irán mellé a világ egyik legerősebb hatalma - Masszív fegyverszállítmányok érkeztek Teheránba
Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility