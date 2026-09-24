Biztató hírek érkeztek a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Az Egyesült Államok és Irán tárgyalói New Yorkban egy fokozatos megállapodás lehetőségét vizsgálják, amelynek értelmében Teherán megnyitná a Hormuzi-szorost, Washington pedig feloldaná az Irán ellen érvényben lévő gazdasági blokádot – értesült a Reuters a tárgyalásokhoz közel álló forrásokból.

A közel hét hónapja tartó amerikai–iráni konfliktus legfontosabb alkuelemévé a Hormuzi-szoros vált. Irán a gazdaságát fojtogató blokád feloldását követeli, miközben Washington a globális olajellátás szempontjából kritikus tengeri útvonal szabad hajózhatóságát akarja garantálni.

A tárgyalások eredményességének a legnagyobb akadálya, hogy egyik fél sem akarja megtenni az első engedményt. Egy magas rangú iráni tisztségviselő az ENSZ-közgyűlés margóján úgy fogalmazott, hogy a legvalószínűbb megoldás egy lépcsőzetes megállapodás lehet: első lépésként a blokád feloldása és a szoros megnyitása történhetne meg, amelyet később az iráni befagyasztott eszközök felszabadítása követne.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 24. A Hormuzi-szoros azonnali megnyitását követeli nyolcvan ország

Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy a november 3-i félidős kongresszusi választások után születhet megállapodás. Dennis Ross korábbi amerikai tárgyaló szerint ugyanakkor mindkét félnek az áll érdekében, hogy még a választás előtt egyezségre jussanak.

Trump számára a Hormuzi-szoros megnyitása és az olajárak mérséklése komoly politikai előnyt jelentene, míg Iránnak most van nagyobb esélye a gazdasági enyhülés elérésére, amíg az amerikai elnök érdekelt az alku megkötésében. Ross szerint a félidős választások után Trump kevesebb politikai korláttal szembesülne, így hajlamosabbá válhatna a nyomás fokozására vagy akár a katonai fellépésre is.

Regionális források szerint

Teherán hajlandó lenne a Hormuzi-szorosban szedendő tranzitdíjakra vonatkozó követelését külön mellékletbe áttenni a fő megállapodásból,

mivel jelenleg a blokád feloldása jelenti a legfőbb prioritást a számára. Az Öböl menti arab államok ugyanakkor határozottan elutasítják a tranzitdíj ötletét. Iráni források kiemelték, hogy bármilyen engedmény csupán ideiglenes jellegű lenne, és Teherán nem mond le a szoros feletti adminisztratív ellenőrzésről.

Washington közben tovább fokozta a gazdasági nyomást: a meglévő blokád mellett újabb szankciókkal sújtotta Irán még működő kereskedelmi légitársaságait és az azokat segítő hálózatokat. A büntetőintézkedések célja a kormányt és a Forradalmi Gárdát finanszírozó gazdasági források elvágása. Trump emellett figyelmeztetett, hogy Irán gazdasága "elrothad", ha nem születik megállapodás.

Az Öböl menti államok vezetői a New York-i tárgyalások során Trumppal is egyeztettek, és nyilvánvalóvá tették, hogy elutasítanak mindennemű iráni ellenőrzést a szoros felett, a szabad hajózást pedig feltétel nélkül helyre kell állítani. Ugyanakkor határozottan a feszültség enyhítése és a politikai rendezés mellett foglaltak állást, jelezve, hogy a régió nem akar egy újabb amerikai–iráni konfliktus részese lenni. A tárgyalások alapvető ellentéte változatlan:

Washington szankciós nyomással próbál engedményeket kicsikarni, míg Teherán épp e nyomás megszüntetését szabja az engedmények feltételéül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images