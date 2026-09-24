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Egyre veszélyesebbek az ukrán drónok, meglepően reagálhat az orosz jegybank
Globál

Egyre veszélyesebbek az ukrán drónok, meglepően reagálhat az orosz jegybank

Portfolio
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Az orosz jegybank elnöke, Elvira Nabiullina csütörtökön bejelentette, hogy a központi bank kész szabályozási enyhítéseket biztosítani a drónvédelem kiépítésére és a sérült infrastruktúra helyreállítására felvett vállalati hitelek esetében.

Az intézkedés azt jelzi, hogy Moszkva a pénzügyi szabályozás eszközeivel is igyekezhet ösztönözni a drónok elleni védekezést, miközben

az ukrán dróntámadások egyre gyakrabban érik el az orosz ipari és infrastrukturális létesítményeket.

A jegybanki könnyítések révén az érintett vállalatok kedvezőbb feltételekkel juthatnak forráshoz a védelmi beruházásokhoz és az újjáépítéshez.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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