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Elárulta a NATO erős embere, milyen választ adnak a növekvő orosz fenyegetésre
Globál

Elárulta a NATO erős embere, milyen választ adnak a növekvő orosz fenyegetésre

Portfolio
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A NATO fokozza a hírszerzési adatok megosztását az orosz hibrid fenyegetésekre válaszul - nyilatkozta a Reutersnek Alexus Grynkewich, a szövetség európai erőinek legfõbb parancsnoka a The Guardian beszámolója szerint.

Grynkewich a dán hírszerzés nemrég közzétett értékelésére reagált, amely az orosz hibrid fenyegetések eszkalációjára, valamint a keleti szárnyon lehetséges katonai incidensekre figyelmeztetett.

A parancsnok "meglehetősen kiegyensúlyozottnak" nevezte a jelentést.

Grynkewich a Reutersnek azt mondta:

Manapság mindannyian a keleti szárny országai vagyunk, tekintettel a NATO-t érő fenyegetések jellegére és hatótávolságára.

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A parancsnok kijelentette, hogy rendelkezik a szükséges felhatalmazással a NATO elleni bármilyen agresszió elrettentésére. Ezzel párhuzamosan jelezte, hogy az Egyesült Államok a jövőben is biztosítja a kulcsfontosságú, de korlátozottabb képességeket a szövetség számára, miközben az európai országok nagyobb szerepet vállalnak a kontinens védelmében.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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