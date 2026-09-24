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Elbukott a kormányzó párt, egymillió új munkahelyet ígér a választások győztese Marokkóban
Globál

Elbukott a kormányzó párt, egymillió új munkahelyet ígér a választások győztese Marokkóban

MTI
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A balközép Autenticitás és Modernitás Pártja (PAM) kapta a legtöbb szavazatot a Marokkóban tartott parlamenti választásokon - derül ki a csütörtökön közzétett előzetes eredményekből.
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Abdelváfi Laftít belügyminiszter a sajtónak elmondta, a PAM 97, míg a mostanáig kormányzó Nemzeti Függetlenek Szövetsége (RNI) 66 helyet szerzett a 395 tagú parlamentben, míg a konzervatív-monarchista Isztiklál 65-öt.

A választási részvétel meglehetősen alacsony volt, a voksolásra jogosultak - azaz mintegy 27 millió marokkói - 38 százaléka járult az urnákhoz, szemben a 2021-ben mért 50 százalékkal.

Az alkotmány értelmében a királynak, VI. Mohamednek a győztes párt soraiból kell miniszterelnököt jelölnie; ha a PAM-ot vezető Fatima ez-Zahra el-Manszúrit kéri fel, akkor

az országnak első ízben lehet női miniszterelnöke.

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A PAM vélhetően koalíciós tárgyalásokat kezd, jóllehet a párt vezetősége máris kizárta az RNI-vel való esetleges kormányzást.

Kampánya során a győztes párt egymillió új munkahelyet ígért a súlyos munkanélküliséggel küzdő országnak, valamint az egészségügyi ellátást javítását és béremelést is kilátásba helyezett.

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