Elbukott a kormányzó párt, egymillió új munkahelyet ígér a választások győztese Marokkóban

Abdelváfi Laftít belügyminiszter a sajtónak elmondta, a PAM 97, míg a mostanáig kormányzó Nemzeti Függetlenek Szövetsége (RNI) 66 helyet szerzett a 395 tagú parlamentben, míg a konzervatív-monarchista Isztiklál 65-öt.
A választási részvétel meglehetősen alacsony volt, a voksolásra jogosultak - azaz mintegy 27 millió marokkói - 38 százaléka járult az urnákhoz, szemben a 2021-ben mért 50 százalékkal.
Az alkotmány értelmében a királynak, VI. Mohamednek a győztes párt soraiból kell miniszterelnököt jelölnie; ha a PAM-ot vezető Fatima ez-Zahra el-Manszúrit kéri fel, akkor
az országnak első ízben lehet női miniszterelnöke.
A PAM vélhetően koalíciós tárgyalásokat kezd, jóllehet a párt vezetősége máris kizárta az RNI-vel való esetleges kormányzást.
Kampánya során a győztes párt egymillió új munkahelyet ígért a súlyos munkanélküliséggel küzdő országnak, valamint az egészségügyi ellátást javítását és béremelést is kilátásba helyezett.
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Először lehet női miniszterelnökük.
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