Ellopták a mesés kincset a terroristák, most végre visszakerülhet jogos tulajdonosához

Összesen több mint 5 millió dollárt érő, lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok - közölte szerdán a manhattani ügyészség.

A 36 műtárgyat Alvin Bragg ügyész közlése szerint a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumból (MET) és ókori műtárgyak gyűjtőitől foglalták le.

A lefoglalt műkincsek egyike egy 450 kilogrammos, mészkőből faragott temetkezési dombormű, amely fekvő férfit ábrázol egy nő és három gyerek körében. A szobrot az UNESCO világörökségi helyszínei között szerepelő Palmüra feldúlásakor más műkincsekkel együtt rabolta el és vitte ki az országból az Iszlám Állam terrorszervezet.

Bragg arról is beszámolt, hogy 13 tárgy kerül vissza Szíriába a MET-ből, ahonnan 2017 óta összesen csaknem 99 millió dollár értékben, 402 régészeti leletet foglaltak le.

További négy műtárgyat az amerikai Michael Steinhardt kollekciójából küldenek vissza.

Az ókori darabokat gyűjtő Steinhardt 2021-ben 180 lopott műtárgyat adott vissza, hogy elkerülje a börtönbüntetést.

Az Egyesült Államok már számos olyan műkincset adott vissza különböző országoknak - köztük Kínának, Egyiptomnak, Görögországnak és Olaszországnak -, amelyekről kiderült, hogy régészeti lelőhelyekről lopták el azokat.

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