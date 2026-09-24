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Engedményt tett Putyin szövetségese: tömegével engedik szabadon a foglyokat egy kis szívességért cserébe
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Engedményt tett Putyin szövetségese: tömegével engedik szabadon a foglyokat egy kis szívességért cserébe

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Kegyelemben részesített 15 fogvatartottat Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön, miután a múlt héten tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával.

Trump megbízottja, John Coale már több mint egy éve egyeztet Lukasenkával, és ez idő alatt több száz fogoly – köztük ellenzéki politikusok, aktivisták, újságírók és ügyvédek – szabadon bocsátását érte el.

Az Egyesült Államok cserébe egyes szankciók enyhítésével viszonozta az engedményeket.

A betiltott Viaszna emberi jogi szervezet adatai szerint Fehéroroszországban jelenleg is 883 politikai fogvatartott van, akiket egyebek mellett szélsőséges tevékenységgel, gyűlöletkeltéssel vagy az elnök megsértésével vádolva ítéltek el.

Az elnöki hivatal közleménye alapján a kegyelemben részesített 15 ember közül tíz nő, tizenhárom érintettet pedig szélsőséges jellegű bűncselekmények miatt ítéltek el. A kegyelmi határozat feltételeként az érintetteknek kegyelmi kérvényt kellett benyújtaniuk, és megbánást kellett tanúsítaniuk.

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A foglyok elengedése újabb lépést jelent Coale azon kifejezett célja felé, hogy még idén az összes politikai foglyot kiszabadítsák. Múlt heti látogatása során 25 embert - köztük ismert újságírókat és aktivistákat - sikerült kihoznia, ami lényegesen elmarad a márciusi útja során szabadon engedett 250 fős létszámtól.

Elemzők szerint Lukasenka keményebb álláspontra helyezkedett a tárgyalásokon, mivel elégedetlen amiatt, hogy az amerikai szankciók, különösen a belarusz gazdaság szempontjából kulcsfontosságú káliműtrágya-exportra vonatkozó korlátozások, részleges feloldását az Európai Unió nem követte hasonló intézkedésekkel.

Lukasenka emellett mintegy 43-44 millió dollárnyi befagyasztott fehérorosz vagyon felszabadítását is követeli, amely állítása szerint a Citibanknál "ragadt". Coale múlt héten ígéretet tett a kérdés rendezésére, a Citi azonban nem kívánta kommentálni az ügyet.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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