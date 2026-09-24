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Erdogan kemény üzenetet küldött: felfoghatatlanok a támadások a létfontosságú tengeri útvonalon
Globál

Erdogan kemény üzenetet küldött: felfoghatatlanok a támadások a létfontosságú tengeri útvonalon

MTI
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Felfoghatatlannak nevezte a kereskedelmi hajók ellen a Fekete-tengeren elkövetett ukrán és orosz támadásokat Recep Tayyip Erdogan török elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalva az ENSZ-közgyűlés ülésszaka alkalmával megtartott találkozójukon, és követelte, hogy azonnal állítsák le ezeket.

A török államfő hivatala csütörtökön közölte: a találkozón Erdogan elnök kijelentette, hogy

Törökország kész minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy az orosz-ukrán háború tartós békével érjen véget.

Ennek érdekében folytatja erőfeszítéseit a közvetlen tárgyalások újjáélesztésére.

Elnökünk kijelentette, hogy lépéseket kell tenni a fekete-tengeri hajózás biztonsága érdekében, a kereskedelmi hajók elleni támadások felfoghatatlanok. Elvárjuk a felektől, hogy felelősségteljesen cselekedjenek - tették hozzá a közleményben.

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