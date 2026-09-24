Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni

A lap információi szerint

Moszkva tengeri szállítókonténerekbe rejtett drónokkal tervez csapásokat mérni a mediterrán térség célpontjaira.

A litván védelmi minisztériumhoz közel álló forrás szerint a technológia nem különösebben bonyolult, hiszen a drónokat kereskedelmi hajók konténereiben is el lehet rejteni, majd onnan elindítani.

Az érintett kormányok azt követően kapták meg az értesítést, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója augusztus 25-én Moszkvába látogatott. A lap forrásai úgy vélik, elképzelhető, hogy éppen ez az információ szolgált a látogatás indokául.

A lap úgy tudja, ezek a hibrid támadások egyszerre szolgálják az Ukrajna iránti támogatottság csökkentését, a NATO-n belüli nézeteltérések szítását, valamint az európai lakosság megfélemlítését.

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