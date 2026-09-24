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Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni
Globál

Figyelmezteti Európát a CIA: Oroszország hamarosan megtámadhatja a legerősebb országokat - Ezt az eszközt fogják használni

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Az amerikai hírszerzés figyelmeztette Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot arra, hogy az oroszok tengerről indított drónokkal támadhatják meg a területüket – számolt be az El Mundo spanyol napilap.

A lap információi szerint

Moszkva tengeri szállítókonténerekbe rejtett drónokkal tervez csapásokat mérni a mediterrán térség célpontjaira.

A litván védelmi minisztériumhoz közel álló forrás szerint a technológia nem különösebben bonyolult, hiszen a drónokat kereskedelmi hajók konténereiben is el lehet rejteni, majd onnan elindítani.

Az érintett kormányok azt követően kapták meg az értesítést, hogy John Ratcliffe, a CIA igazgatója augusztus 25-én Moszkvába látogatott. A lap forrásai úgy vélik, elképzelhető, hogy éppen ez az információ szolgált a látogatás indokául.

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A lap úgy tudja, ezek a hibrid támadások egyszerre szolgálják az Ukrajna iránti támogatottság csökkentését, a NATO-n belüli nézeteltérések szítását, valamint az európai lakosság megfélemlítését.

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Címlapkép forrása: Maciek Musialek/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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