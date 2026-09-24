Fontos, de titokzatos bejelentést tett Zelenszkij: megkaphatja Ukrajna, amire régóta vágyik

Az államfő erről az Egyesült Államokban élő ukrán közösség képviselőivel és vezetőivel tartott találkozóján beszélt, amelyről a Telegram-csatornáján számolt be.
Megállapodtunk, nem mondom meg, kivel, egy Patriot rendszerekhez szükséges rakétacsomagról. Ez fontos döntés
- emelte ki.
Szavai szerint az ENSZ platformja lehetőséget biztosított mind Ukrajna, mind más államok képességeinek megerősítésére.
"Biztonsági megállapodást írtunk alá Ausztráliával. Ez Ukrajna harmincadik biztonsági megállapodása. Történelmi jelentőségű, mert ez az első biztonsági megállapodás egy NATO-n és Európai Unión kívüli országgal. Ez is hozzájárulás. Finnországgal aláírtuk a drónmegállapodást. Ez erős eredmény, amely mindkét országot megerősíti" - hangsúlyozta Zelenszkij.
Megjegyezte, hogy az ENSZ Közgyűlésének keretében az ukrán delegáció 20 találkozót tartott különböző országok vezetőivel.
Az elnök emellett kijelentette, hogy az úgynevezett anchorage-i megállapodások, amelyek között szerepelt Oroszország azon követelése, hogy ismerjék el szuverenitását a megszállt ukrán területek felett,
"már nem képezik a tárgyalások tárgyát".
"Véleményem szerint ami Ukrajna semlegességével és az anchorage-i '3+2' megállapodásokkal kapcsolatban történt, ahol arról van szó, hogy elismerjék Oroszország szuverenitását a Krím, valamint Donyeck és Luhanszk megye, továbbá az általa megszállt Herszon és Zaporizzsja megyei területek felett, ennek minden elemétől eltávolodott a tárgyalási folyamat. Ebben pedig szerepet játszott az Amerikai Egyesült Államok" - emelte ki.
Úgy vélte, hogy az "anchorage-i szellemnek" a napirendről való lekerülésében a legfontosabb szerepet mégiscsak Ukrajna fegyveres erői játszották.
A harctéren ma mi irányítjuk a helyzetet. Nehéz dolgunk van, de az oroszoknak nincsenek jelentős előretöréseik, ahol pedig vannak, azok Oroszországnak nagyon sokba kerülnek, amit emberéletekben mérnek, százakban, ezrekben
- mondta Zelenszkij, aki szerint a fronton kialakult helyzet lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy ne fogadja el Oroszország követeléseit, amelyeket jelenlegi formájukban "soha nem fog elfogadni".
Az ukrán elnök szeptember 22. és 24. között tartózkodott az Egyesült Államokban, ahol részt vett az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakához kapcsolódó magas szintű diplomáciai héten - tette hozzá az Ukrinform hírügynökség.
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