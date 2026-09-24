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Kiderült: szép csendben beállt Irán mellé a világ egyik legerősebb hatalma - Masszív fegyverszállítmányok érkeztek Teheránba
Globál

Kiderült: szép csendben beállt Irán mellé a világ egyik legerősebb hatalma - Masszív fegyverszállítmányok érkeztek Teheránba

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A Wall Street Journal részletes vámadatokra hivatkozva arról számolt be, hogy Kína az idei év első felében mintegy 1300 légi szállítmánnyal juttatott el drón- és rakétaalkatrészeket Iránba.

A lap adatai szerint az egyik szállítmány éppen azon az áprilisi napon érkezett meg, amikor életbe lépett a februárban kirobbant háború tűzszünete az Egyesült Államok és Irán között.

Egy másik, két nappal későbbi küldemény több mint 6 millió dollár értékű drónalkatrészt tartalmazott.

A Journal elemzése rámutat, hogy idén jelentősen megugrott a Kínából Iránba közlekedő teherszállító járatok száma. A lap értékelése szerint ezek a szállítmányok

nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Irán újra tudja fegyverezni magát, miután Izrael és az Egyesült Államok jelentős csapást mért az ország hadiiparára.

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Az iráni hatóságok nem reagáltak a lap megkeresésére.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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