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Kíméletlen választ adott Zelenszkij Putyin meghívására: egyetlen, rövid mondattal intézte el az elnök a kérdést
Globál

Kíméletlen választ adott Zelenszkij Putyin meghívására: egyetlen, rövid mondattal intézte el az elnök a kérdést

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Megkérdezték az ENSZ közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök, mikor, hogyan megy el Moszkvába Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására. A kijevi vezető egyetlen, rövid mondattal válaszolt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Kreml többször is kijelentette korábban: hajlandók személyesen tárgyalni Zelenszkij elnökkel a háború lezárásáról, de ehhez az ukrán vezetőnek Moszkvába kell mennie.

Egy orosz újságíró New Yorkban megkérdezte Zelenszkij elnököt, pontosan mikor, hogyan tervez Moszkvába menni Putyin meghívására.

Majd egy rakétán”

- válaszolta Zelenszkij, egy tisztán nem érthető személyes sértés kíséretében.

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Később Zelenszkij beszédet is mondott a közgyűlésen, erről itt írtunk:

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Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

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