Kíméletlen választ adott Zelenszkij Putyin meghívására: egyetlen, rövid mondattal intézte el az elnök a kérdést

Megkérdezték az ENSZ közgyűlésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök, mikor, hogyan megy el Moszkvába Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívására. A kijevi vezető egyetlen, rövid mondattal válaszolt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Kreml többször is kijelentette korábban: hajlandók személyesen tárgyalni Zelenszkij elnökkel a háború lezárásáról, de ehhez az ukrán vezetőnek Moszkvába kell mennie.

Egy orosz újságíró New Yorkban megkérdezte Zelenszkij elnököt, pontosan mikor, hogyan tervez Moszkvába menni Putyin meghívására.

Majd egy rakétán”

- válaszolta Zelenszkij, egy tisztán nem érthető személyes sértés kíséretében.

Zelensky answered persistent Russian propagandists asking when he plans to come to Moscow: “On a missile, b*itch!” https://t.co/GYd9zamCoF pic.twitter.com/dOy6Zz44vj https://t.co/GYd9zamCoF — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2026

Később Zelenszkij beszédet is mondott a közgyűlésen, erről itt írtunk:

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