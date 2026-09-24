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Lezuhant egy orosz Gerbera egy semleges ország területén
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Lezuhant egy orosz Gerbera egy semleges ország területén

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Egy orosz Gerbera típusú fegyvertelen katonai drón roncsait találták meg Moldovában a helyi hatóságok – írta meg az UNN.

A roncsra Floresti megyében találtak rá, az orosz gép egy fának csapódott és lezuhant, az UNN szerint fel is robbant.

A roncsok közt egy kamerát is találtak, valószínűleg felderítésre használták.

Azt nem tudni, pontosan mikor került az ország területére a drón, de jó eséllyel része annak a nagyobb drónrajnak, amely Ukrajnát célozva ma hajnalban átrepült a semleges Moldova légtere fölött. A támadás miatt a moldovai hatóságok lezárták a légteret az ország északi részében.

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Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images

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