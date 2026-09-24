13°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Macron komoly veszélyre figyelmeztet: Oroszország célba veheti a nyugati szövetségeseket
Globál

Macron komoly veszélyre figyelmeztet: Oroszország célba veheti a nyugati szövetségeseket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Emmanuel Macron francia elnök cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) figyelmeztette volna Párizst egy esetleges, Dél-Európát érintő orosz csapás veszélyére.

Cáfolni tudom. A CIA nem tájékoztatta a francia titkosszolgálatokat - jelentette ki Macron a TF1 és a France 2 francia tévécsatornáknak adott csütörtöki interjújában.

A francia államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország egyre több ellenséges és bűncselekménynek minősülő akciót hajt végre európai országok ellen.

Macron szerint Franciaország is szembesülhet a meghiúsult lipcsei támadáshoz hasonló csapásokkal.

Ahogy arról augusztus elején beszámoltunk, a Lipcse/Halle repülőtéren egy buszvezető egy drónt észlelt, amely alacsonyan szállt egy pihenő Antonov AN-124 ukrán szállítógép közelében. A buszvezető egy rúgással földre vitte a drónt, amelyhez fél kilónyi Semtext nevű robbanóanyag volt erősítve. Szerencsére a drón nem robbant fel.

Még több Globál

Netanjahu szerint könnyű döntés volt megtámadni Iránt, a gázai népirtás az évszázad hazugsága

Nem szavazta meg az amerikai Szenátus, hogy a háború befejezésére szólítsák fel Trumpot

Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Nem sokkal később egy újabb drónt fedeztek fel a reptér közelében. A német hatóságok az orosz hírszerzés érintettségét sejtették a támadási kísérlet hátterében, Moszkva ugyanakkor tagadta a vádakat. Később egy fehérorosz-orosz és egy lett-orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-i lipcsei drónincidens elkövetőiként.

Kapcsolódó cikkünk

Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Több százmilliárdot szedhetett be az állam jogszerűtlenül, lépéskényszerben a Pénzügyminisztérium
Hiába Trump utasítása, a haditengerészet mintha csendben lázadna a elnökkel szemben a repülőgép-hordozók miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility