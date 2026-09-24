Macron komoly veszélyre figyelmeztet: Oroszország célba veheti a nyugati szövetségeseket

Emmanuel Macron francia elnök cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) figyelmeztette volna Párizst egy esetleges, Dél-Európát érintő orosz csapás veszélyére.

Cáfolni tudom. A CIA nem tájékoztatta a francia titkosszolgálatokat - jelentette ki Macron a TF1 és a France 2 francia tévécsatornáknak adott csütörtöki interjújában.

A francia államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország egyre több ellenséges és bűncselekménynek minősülő akciót hajt végre európai országok ellen.

Macron szerint Franciaország is szembesülhet a meghiúsult lipcsei támadáshoz hasonló csapásokkal.

Ahogy arról augusztus elején beszámoltunk, a Lipcse/Halle repülőtéren egy buszvezető egy drónt észlelt, amely alacsonyan szállt egy pihenő Antonov AN-124 ukrán szállítógép közelében. A buszvezető egy rúgással földre vitte a drónt, amelyhez fél kilónyi Semtext nevű robbanóanyag volt erősítve. Szerencsére a drón nem robbant fel.

Nem sokkal később egy újabb drónt fedeztek fel a reptér közelében. A német hatóságok az orosz hírszerzés érintettségét sejtették a támadási kísérlet hátterében, Moszkva ugyanakkor tagadta a vádakat. Később egy fehérorosz-orosz és egy lett-orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-i lipcsei drónincidens elkövetőiként.

Forrás: Reuters

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