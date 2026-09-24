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Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház
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Meghívta Vlagyimir Putyint Amerikába a Fehér Ház

Portfolio
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Meghívta Vlagyimir Putyint az Egyesült Államokba Marco Rubio külügyminiszter, a Kreml már válaszolt is a felvetésre.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Láttuk a nyilatkozatot, készségesen fogadjuk a meghívást. Mindent fontolóra veszünk a megfelelő időben és megbeszéljük az amerikaiakkal a megfelelő csatornákon keresztül a meghívó elfogadásának lehetőségét”

– válaszolt a felvetésre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Marco Rubio tegnap este bejelentette: az Egyesült Államok meghívja Vlagyimir Putyin orosz elnököt a december 14-15-én, Floridában rendezett G20-csúcsra.

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