Megüzente Putyin: nagyon szívesen leül a világ két legerősebb országával

Oroszország üdvözölné, ha Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozna az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi sencseni csúcstalálkozóján - nyilatkozott Andrej Rudenko orosz külügyminiszter-helyettes csütörtökön a TASZSZ hírügynökségnek.

Ami az Oroszország, az Egyesült Államok és Kína közötti háromoldalú találkozó lehetőségét illeti a sencseni APEC-csúcstalálkozó keretében, semmit sem lehet kizárni

- jelentette ki az orosz diplomata.

Mint fogalmazott, "ha a kínai barátaink vállalják ezt – ami természetesen megkövetel bizonyos erőfeszítéseket és diplomáciai előkészületeket –, akkor egy ilyen kezdeményezést az orosz fél csak üdvözölni fog".

RudenkoHozzátette, a találkozó megszervezésének joga a házigazdát illeti meg, és a létrejöttéhez mindhárom fél beleegyezése szükséges.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára korábban elméletileg lehetségesnek nevezte a háromoldalú találkozót a közelgő APEC-csúcstalálkozón, de, mint mondta, ilyet egyelőre nem terveznek.

Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója azt hangoztatta, hogy biztosan nem lesz haszontalan, ha a csúcstalálkozó házigazdái meg tudnak szervezni egy ilyen találkozót.

Az APEC-csúcstalálkozón, amelyet november 18-19-én rendeznek meg a dél-kínai Sencsen városban, az orosz küldöttség vezetője Putyin lesz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy a miami G20-csúcson szívesen találkozna az orosz és amerikai elnökökkel decemberben.

Azt a Kreml még nem erősítette meg, hogy a g20-csúcsra Putyin ellátogat-e.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images