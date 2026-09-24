Nagy találkozó jöhet Trump és Putyin között, ahová még Zelenszkij is benézhet – Reagált a Kreml

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem utasította el a moszkvai tárgyalásokra szóló orosz meghívást - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján. Zelenszkij korábban komolytalanul azt mondta, "egy rakétán" látogathatja meg Vlagyimir Putyint.

Moszkva rendszerint azzal válaszol, ha az ukrán elnök csúcsszintű tárgyalást követel, hogy egy ilyen találkozó szakértői szintű előkészítés nélkül időpazarlás lenne, de Volodimir Zelenszkij elutazhat Moszkvába, ha mindenképpen találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Mint Peszkov mondta, Oroszország köszönettel fogadta a Putyinnak szóló meghívást a G20-csoport miami csúcstalálkozójára, de

egyelőre korai arról beszélni, hogy elutazik-e az eseményre és találkozik-e ott amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Oroszország mindenképpen ott lesz a G20-csúcson, azonban a Putyin meghívására adandó válaszról később születik döntés - tette hozzá.

A szóvivő ismét elmondta, hogy Oroszország nyitott a rendezési folyamatra, de úgy véli, hogy a békét kell célul kitűzni, nem pedig egy ideiglenes fegyverszünetet. Peszkov jogellenes lépések és lopásnak minősítette, hogy az Európai Unió átadott Ukrajnának 8 milliárd eurót a befagyasztott orosz kintlévőségekből származó bevételből. Hangsúlyozta, hogy Moszkva álláspontja ebben a tekintetben is változatlan.

Volodimir Zelenszkij az egyik "legjobb" alkalomnak nevezte a G20-csúcsot egy háromoldalú ukrán–amerikai–orosz béketárgyalásra.

Egy orosz újságíró tegnap New Yorkban megkérdezte az ukrán elnököt, hogy pontosan mikor és hogyan tervezne Moszkvába menni Putyin meghívására, amire ő úgy válaszolt,

majd egy rakétán.

Peszkov szerint a Kremlnek nincs információja azzal a közléssel kapcsolatban, hogy Ukrajna átadott két észak-koreai hadifoglyot Dél-Koreának. Az üggyel kapcsolatos tájékoztatást a védelmi minisztérium és a szakszolgálatok hatáskörébe utalta.

Címlapkép forrása: MTI