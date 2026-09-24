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Nem szavazta meg az amerikai Szenátus, hogy a háború befejezésére szólítsák fel Trumpot
Globál

Nem szavazta meg az amerikai Szenátus, hogy a háború befejezésére szólítsák fel Trumpot

Portfolio
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Az amerikai Szenátus csütörtökön szoros szavazással elutasította azt a határozatot, amely az iráni háború befejezésére vagy a kongresszusi felhatalmazás kikérésére szólította volna fel Donald Trump elnököt. A demokraták a novemberi félidős választások előtt igyekeznek sarokba szorítani a republikánusokat a népszerűtlen konfliktus miatt - írja a Reuters.

A határozat

50–49 arányban bukott el, nagyrészt a pártvonalak mentén,

de négy republikánus szenátor – Susan Collins, Rand Paul, Thom Tillis és Lisa Murkowski – a határozat mellett szavazott, míg a demokraták közül a pennsylvaniai John Fetterman ellene voksolt. A szenátusból januárban távozó Tillis most először támogatott a hadi hatáskörökről szóló határozatot. Az újraválasztásukért küzdő republikánus szenátorok – köztük Jon Husted Ohióból, Dan Sullivan Alaszkából és Roger Marshall Kansasból – ugyanakkor kitartottak Trump mellett.

A szavazás nagyrészt szimbolikus volt, ugyanis

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a Trump-kormányzat a korábbi hasonló voksolások nyomán sem változtatott a politikáján.

A szavazásra két nappal azután került sor, hogy Trump az ENSZ-ben tartott beszédében az "Iszlám Köztársaság megsemmisítésével" fenyegetőzött.

A demokraták célja az, hogy nyílt állásfoglalásra kényszerítsék a republikánusokat egy olyan konfliktusban, amelyet a választók egyre inkább elutasítanak. A Reuters/Ipsos e heti felmérése szerint a megkérdezetteknek mindössze 34 százaléka támogatja az Irán elleni csapásokat. A Szenátus

a február 28-án kezdődött hadműveletek óta tizennégyszer szavazott

az iráni hadi hatáskörökről szóló határozatról, és mindössze kétszer fogadott el ilyet. Az egyetlen olyan határozatot, amely mindkét kongresszusi kamarán átjutott, a Fehér Ház figyelmen kívül hagyta.

A háború a republikánus táboron belül is repedéseket okoz. A képviselőházban a múlt héten hét republikánus szavazott a demokratákkal együtt egy hadi hatásköri határozat mellett, közülük hárman – köztük a szoros versenyben lévő iowai Zach Nunn és Mariannette Miller-Meeks – először szavaztak a pártvezetés álláspontjával szemben. Két republikánus szenátorjelölt, Mike Rogers Michiganben és Ashley Hinson Iowában hétfőn a háború mielőbbi befejezésére szólított fel, noha korábban mindketten támogatták, hogy Trump felhatalmazást kapjon az iráni csapásokra.

Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője szerint a republikánusok csak azért követelik a háború lezárását, mert szoros versenyhelyzetben vannak. "

Érdekes, hogy azok, akik nehéz küzdelemben állnak és a vereség szélén egyensúlyoznak – többek között Iowában, Michiganben vagy Wisconsinban –, most mind elkezdik mondogatni, hogy véget kell vetni a háborúnak

– jegyezte meg szerdai sajtótájékoztatóján.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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