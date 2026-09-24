Nem szavazta meg az amerikai Szenátus, hogy a háború befejezésére szólítsák fel Trumpot

A határozat
50–49 arányban bukott el, nagyrészt a pártvonalak mentén,
de négy republikánus szenátor – Susan Collins, Rand Paul, Thom Tillis és Lisa Murkowski – a határozat mellett szavazott, míg a demokraták közül a pennsylvaniai John Fetterman ellene voksolt. A szenátusból januárban távozó Tillis most először támogatott a hadi hatáskörökről szóló határozatot. Az újraválasztásukért küzdő republikánus szenátorok – köztük Jon Husted Ohióból, Dan Sullivan Alaszkából és Roger Marshall Kansasból – ugyanakkor kitartottak Trump mellett.
A szavazás nagyrészt szimbolikus volt, ugyanis
a Trump-kormányzat a korábbi hasonló voksolások nyomán sem változtatott a politikáján.
A szavazásra két nappal azután került sor, hogy Trump az ENSZ-ben tartott beszédében az "Iszlám Köztársaság megsemmisítésével" fenyegetőzött.
A demokraták célja az, hogy nyílt állásfoglalásra kényszerítsék a republikánusokat egy olyan konfliktusban, amelyet a választók egyre inkább elutasítanak. A Reuters/Ipsos e heti felmérése szerint a megkérdezetteknek mindössze 34 százaléka támogatja az Irán elleni csapásokat. A Szenátus
a február 28-án kezdődött hadműveletek óta tizennégyszer szavazott
az iráni hadi hatáskörökről szóló határozatról, és mindössze kétszer fogadott el ilyet. Az egyetlen olyan határozatot, amely mindkét kongresszusi kamarán átjutott, a Fehér Ház figyelmen kívül hagyta.
A háború a republikánus táboron belül is repedéseket okoz. A képviselőházban a múlt héten hét republikánus szavazott a demokratákkal együtt egy hadi hatásköri határozat mellett, közülük hárman – köztük a szoros versenyben lévő iowai Zach Nunn és Mariannette Miller-Meeks – először szavaztak a pártvezetés álláspontjával szemben. Két republikánus szenátorjelölt, Mike Rogers Michiganben és Ashley Hinson Iowában hétfőn a háború mielőbbi befejezésére szólított fel, noha korábban mindketten támogatták, hogy Trump felhatalmazást kapjon az iráni csapásokra.
Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője szerint a republikánusok csak azért követelik a háború lezárását, mert szoros versenyhelyzetben vannak. "
Érdekes, hogy azok, akik nehéz küzdelemben állnak és a vereség szélén egyensúlyoznak – többek között Iowában, Michiganben vagy Wisconsinban –, most mind elkezdik mondogatni, hogy véget kell vetni a háborúnak
– jegyezte meg szerdai sajtótájékoztatóján.
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