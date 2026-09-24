Netanjahu szerint könnyű döntés volt megtámadni Iránt, a gázai népirtás az évszázad hazugsága

Netanjahu egyben erkölcsi gyáváknak nevezte a beszéde kezdetén az ENSZ-közgyűlésből kivonuló több tucat delegátust. Amikor az izraeli kormányfő a pódiumhoz lépett, üdvrivalgás és füttyök zaja keveredett, majd az NBC News tudósítása szerint
több száz küldött kivonult a teremből,
és ezután a helyek többsége üresen maradt. Halilur Rahmán, az ENSZ-közgyűlés elnöke többször is rendre intette a delegátusokat.
Ha vannak még olyan erkölcsi gyávák, akik még nem hagyták el a termet, kérem, tegyék meg most
– mondta Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy "
önmagát védve Izrael számos országot is véd azok közül, amelyek küldöttei most elhagyták az üléstermet. Valójában szeretném, ha tudnák, hogy vezetőik közül többen is titokban megköszönik nekünk, hogy kiiktattuk Irán nukleáris fegyvereit" -
tette hozzá. "Az iráni atomlétesítmények megsemmisítése nehéz, nagyon nehéz feladat volt, de számomra ez volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet miniszterelnökként valaha meg kellett hoznom, mert ha nem tettük volna meg, mindannyian halottak lennénk" - mondta.
"Megfogadtam magamnak, hogy megakadályozom Irán gyilkos diktatúráját abban, hogy atombombákat fejlesszen ki, olyan atomfegyvereket, amelyek Izrael megsemmisítésére irányulnak, olyan atomfegyvereket, amelyek az egész világot fenyegethetik. Pontosan ezt tettük" – húzta alá.
Kijelentette, hogy az Izrael Gázai övezetben elkövetett népirtásáról szóló állítások nemcsak hamisak, de
az évszázad legnagyobb hazugságának
minősülnek.
Korábban a palesztin küldöttség üzenetben szólította fel az ENSZ több tagországát, hogy kollektívan vonuljanak ki Netanjahu beszédének kezdetén. "Ez világos üzenetet fog küldeni Netanjahunak és kormányának, hogy senki sem hajlandó támogatni, vagy részt venni népirtásában, háborús bűncselekményeiben és az illegális megszállásban, amellyel kapcsolatban minden békeszerető állam és nép azt követeli, hogy érjen véget" - állt az üzenetben.
Az ENSZ New York-i székháza előtt tüntettek Netanjahu ellen.
Az izraeli kormányfő élesen bírálta beszédében Zohran Mamdani New York-i polgármestert is, akit antiszemitának nevezett. Azt mondta, Mamdani hamisan vádolja Izraelt népirtással, és hazugságokat terjeszt Izrael gázai övezeti katonai tevékenységéről, amivel veszélybe sodorja az amerikai nagyváros zsidó közösségét is. Netanjahu szerint a polgármester megpróbálta megakadályozni New York-i látogatását is. "Nos nem fog tudni elhallgattatni. Nem tudja az igazságot elhallgattatni" - jelentette ki az izraeli kormányfő.
Az izraeli sajtó Netanjahu beszéde előtt arról számolt be, hogy az a hazai közönségnek is szól majd, Izraelben ugyanis október 27-én parlamenti választásokat tartanak, és a közvélemény-kutatások szerint Netanjahu politikai táborának nehéz dolga lehet többséget szerezni.
Címlapkép forrása: Erik Marmor/Getty Images
Franciák bevonásával venné meg versenytársát az UniCredit?
Közösen szereznék meg a Banco BPM-et.
Baka András: bizalmi válságban van az ENSZ
Beszédet mondott a köztársasági elnök.
Lopják az emberek a kavicsot, amit az azbesztmentesítés miatt vittek Szombathely városrészére
Sokszor az útra leterített réteget is megbontják.
A kínai elnök reméli, hogy Amerika nem támogatja Tajvan függetlenségét
Kína nem zárja ki az erő alkalmazását sem a sziget ellenőrzése érdekében.
Orbán Anita megerősítette: Magyarországon nem épülnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának
És tárgyalnak a kialkudott amerikai szankciómentesség meghosszabbításáról.
Ez a lakosságot is érinteni fogja: átalakítja a Tisza-kormány az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert
Elsősorban az ipart, illetve az energiaszegény háztartásokat motiválnák.
Erdogan kemény üzenetet küldött: felfoghatatlanok a támadások a létfontosságú tengeri útvonalon
Törökország kész a béketárgyalások újjáélesztésére.
Biztató hírek érkeztek a Hormuzi-szoros megnyitásáról
Hírügynökségi értesülés szerint engednének a felek.
Hol kezdődik a felső tized? Megyénként mutatjuk, mennyit kell keresni hozzá 2026-ban
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk átlaggal, azonban ez kevésbé reprezentatív, mert az átlagot könnyen elhúzzák a kiugró értékek. Ezt a problémát sokszor felvetik a magyar átlag
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.