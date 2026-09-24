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Netanjahu szerint könnyű döntés volt megtámadni Iránt, a gázai népirtás az évszázad hazugsága
Globál

Netanjahu szerint könnyű döntés volt megtámadni Iránt, a gázai népirtás az évszázad hazugsága

MTI
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Irán megtámadása "volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet valaha is meg kellett hoznom" - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés 81. ülésszakának csúcsszintű vitáján felszólalva.

Netanjahu egyben erkölcsi gyáváknak nevezte a beszéde kezdetén az ENSZ-közgyűlésből kivonuló több tucat delegátust. Amikor az izraeli kormányfő a pódiumhoz lépett, üdvrivalgás és füttyök zaja keveredett, majd az NBC News tudósítása szerint

több száz küldött kivonult a teremből,

és ezután a helyek többsége üresen maradt. Halilur Rahmán, az ENSZ-közgyűlés elnöke többször is rendre intette a delegátusokat.

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– mondta Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök hangsúlyozta, hogy "

önmagát védve Izrael számos országot is véd azok közül, amelyek küldöttei most elhagyták az üléstermet. Valójában szeretném, ha tudnák, hogy vezetőik közül többen is titokban megköszönik nekünk, hogy kiiktattuk Irán nukleáris fegyvereit" -

tette hozzá. "Az iráni atomlétesítmények megsemmisítése nehéz, nagyon nehéz feladat volt, de számomra ez volt az egyik legkönnyebb döntés, amelyet miniszterelnökként valaha meg kellett hoznom, mert ha nem tettük volna meg, mindannyian halottak lennénk" - mondta.

"Megfogadtam magamnak, hogy megakadályozom Irán gyilkos diktatúráját abban, hogy atombombákat fejlesszen ki, olyan atomfegyvereket, amelyek Izrael megsemmisítésére irányulnak, olyan atomfegyvereket, amelyek az egész világot fenyegethetik. Pontosan ezt tettük" – húzta alá.

Kijelentette, hogy az Izrael Gázai övezetben elkövetett népirtásáról szóló állítások nemcsak hamisak, de

az évszázad legnagyobb hazugságának

minősülnek.

Korábban a palesztin küldöttség üzenetben szólította fel az ENSZ több tagországát, hogy kollektívan vonuljanak ki Netanjahu beszédének kezdetén. "Ez világos üzenetet fog küldeni Netanjahunak és kormányának, hogy senki sem hajlandó támogatni, vagy részt venni népirtásában, háborús bűncselekményeiben és az illegális megszállásban, amellyel kapcsolatban minden békeszerető állam és nép azt követeli, hogy érjen véget" - állt az üzenetben.

Az ENSZ New York-i székháza előtt tüntettek Netanjahu ellen.

Az izraeli kormányfő élesen bírálta beszédében Zohran Mamdani New York-i polgármestert is, akit antiszemitának nevezett. Azt mondta, Mamdani hamisan vádolja Izraelt népirtással, és hazugságokat terjeszt Izrael gázai övezeti katonai tevékenységéről, amivel veszélybe sodorja az amerikai nagyváros zsidó közösségét is. Netanjahu szerint a polgármester megpróbálta megakadályozni New York-i látogatását is. "Nos nem fog tudni elhallgattatni. Nem tudja az igazságot elhallgattatni" - jelentette ki az izraeli kormányfő.

Az izraeli sajtó Netanjahu beszéde előtt arról számolt be, hogy az a hazai közönségnek is szól majd, Izraelben ugyanis október 27-én parlamenti választásokat tartanak, és a közvélemény-kutatások szerint Netanjahu politikai táborának nehéz dolga lehet többséget szerezni.

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