19°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Orosz támadás miatt evakuált két határátkelőt a NATO egyik legerősebb országa
Globál

Orosz támadás miatt evakuált két határátkelőt a NATO egyik legerősebb országa

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt evakuálták csütörtökön a lengyelországi Dorohuskban és Hrubieszówban működő lengyel-ukrán határátkelőket - közölte csütörtökön Donald Tusk lengyel kormányfő.

A miniszterelnök a Rumen Radev bolgár kormányfővel közös varsói sajtókonferencián elmondta: a Radevval folytatott tárgyalása során "ismét megtámadták Ukrajnát a lengyel határ közelében",

ezért evakuálni kellett a hrubieszówi és a dorohuski határátkelőt.

Hrubieszówban vasúti, Dorohuskban közúti határátkelő működik.

Az ukrajnai háborúnak "minél hamarabb véget kell vetni, mégpedig nem a támadó feltételei szerint" - jelentette ki Tusk. Hozzáfűzte: jelenleg "nem érezhető jóakarat Putyin elnök és Moszkva részéről".

Még több Globál

Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lezuhant egy orosz Gerbera egy semleges ország területén

Zelenszkij kiakadt: ezzel a lépéssel hatalmas hibát vétett Brüsszel

Kapcsolódó cikkünk

Betörtek az oroszok a NATO légterébe, katasztrófa szélén Oleski - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Ansgar Haase/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Támadásba lendült az atomhatalom: lebombáztak egy 700 ezres várost
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility